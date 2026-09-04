Mãe que cuida de filha com paralisia cerebral pede ajuda em Aquidauana

Casa onde Raiane vive com o marido e os quatro filhos / Arquivo pessoal/Cedida ao O Pantaneiro

Recém-chegada a Aquidauana, a família de Raiane Gomes da Silva está buscando ajuda da comunidade para conseguir itens básicos para a casa onde vive com o marido, Elizeu, e os quatro filhos. Eles vieram de Paranaíba para acompanhar o tratamento de uma das crianças, que tem paralisia cerebral e realiza acompanhamento médico em Campo Grande.

A mudança para Aquidauana também contou com o apoio da mãe de Raiane, que mora no município e pode ajudar a cuidar das outras três crianças enquanto ela acompanha a filha durante o tratamento na capital.

Sem conseguir trabalhar por ser responsável pelos cuidados da filha, Raiane conta que a família ainda começa a se organizar na cidade. O marido também está iniciando um trabalho, enquanto as crianças passam pelo processo de matrícula nas escolas.

A casa, porém, ainda possui poucos móveis. Segundo Raiane, a sala praticamente não tem nada e a família precisa de um guarda-roupa para armazenar as poucas vestimentas das crianças, que, atualmente, ficam no chão, expostas à poeira e às formigas.

Ela também procura por sofá, cama e colchões de solteiro, além de um armário para a cozinha. O fogão disponível na residência funciona com apenas uma boca.

Dos itens necessários, a família já conseguiu um colchão para a filha e esse fogão. Porém, segundo Raiane, os demais objetos que estão na casa foram emprestados.

Na alimentação, a família recebeu uma cesta de moradores da cidade, mas ainda precisa de doações de alimentos básicos. Raiane também pede, caso alguém possa contribuir, guloseimas para as crianças.

“Eu agradeço a solidariedade de vocês. Se Deus quiser, nós conseguimos alguma coisa”, disse Raiane.

A família mora na Rua José Rodrigues dos Anjos, bairro Exposição, em uma residência que fica na altura do número 22, embora o imóvel não tenha numeração visível.

Como ajudar

Quem puder colaborar com a família pode entrar em contato diretamente com Raiane Gomes da Silva pelo WhatsApp (67) 9 9195-0748. Segundo ela, o número funciona apenas pelo aplicativo, pois o aparelho celular utilizado não consegue receber ligações.

Outra opção para ajudar é através do Pix abaixo, no nome de Raiane:

67984191944



