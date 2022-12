Mães dão luz a gêmeos em noite de Natal e surpreende equipe de Aquidauana

Equipe da saúde com a família / (Foto: Divulgação)

Mesmo acostumados com a rotina plantonistas de fim de ano, a equipe do Hospital Regional Dr. Estácio Muniz, em Aquidauana, se surpreendeu com a chegada de dois gêmeos em feriado de Natal.

A maternidade foi agraciada com duas mães que deram à luz aos pequenos Daniel e Abimael, Mário e Maria Joana. “O nascimento dos gêmeos deixou nossos profissionais de saúde orgulhosos”, escreveu na publicação.

Mário e Maria Joana vieram ao mundo no dia 25 de dezembro, às 21h35. A mamãe Ana Caroline é de Nioaque. Já Daniel e Abimael chegaram no dia 26 de dezembro, às 00h06. Os papais Lucimara e Dailton são da Aldeia Córrego Seco, em Aquidauana.

“Ficamos muito gratos a essas famílias que confiaram esse momento tão importante à equipe médica da nossa Unidade Hospitalar”.

Os técnicos de enfermagem Carlos, Jucimara, Silvia e Zeir Ester auxiliaram no nascimento e cuidados com as famílias.