Maicon Siqueira é destaque nas quartas de final do Campeonato Estadual Sub-20

Árbitro de Aquidauana, Maicon Siqueira, é destaque nas quartas de final do Estadual Sub-20 / Arquivo Pessoal

No último sábado, dia 21 de julho, ocorreu o emocionante confronto entre Grêmio Santo Antônio e ABC pelas quartas de final do Campeonato Estadual Sub 20 da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul. O destaque da partida foi o árbitro Maicon Siqueira, natural de Aquidauana e professor de educação física da rede municipal da cidade. O jogo teve como palco o Estádio Olho do Furacão, em Campo Grande.

A partida acirrada foi comandada pelo árbitro Maicon Siqueira, que vem se destacando no quadro de árbitros do Estado. Maicon já havia chamado atenção no ano anterior, quando apitou a final do Estadual Sub 17 em Dourados. Sua trajetória no mundo da arbitragem continua em ascensão, e sua presença em partidas tem sido constante.

No duelo entre Grêmio Santo Antônio e ABC, o time do ABC saiu vitorioso, conquistando uma vitória importante pelo placar de 1 x 0. Com o resultado, a equipe se coloca em vantagem para o próximo jogo de volta. Agora, o ABC poderá até empatar na próxima partida para garantir sua classificação para a semifinal do Campeonato Estadual Sub 20.

Em entrevista exclusiva ao O Pantaneiro, Maicon Siqueira falou sobre sua experiência em apitar esse confronto crucial. Ele se mostrou confiante e satisfeito com seu desempenho na partida e afirmou estar esperando ansiosamente a próxima escala de jogos em que irá participar.

O sucesso de Maicon Siqueira na arbitragem reflete seu comprometimento e dedicação à carreira. Ele está no caminho para se consolidar como um nome promissor no cenário esportivo de Mato Grosso do Sul e levar o nome Aquidauana e toda a região do Pantanal para os gramados estaduais.