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CONSCIENTIZAÇÃO

Maio Amarelo terá abertura oficial em Aquidauana

Campanha de conscientização no trânsito começa no dia 4 de maio com evento na Câmara Municipal e foco no respeito à vida.

Redação

Publicado em 03/05/2026 às 06:10

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Aquidauana dará início, nesta segunda-feira, 4 de maio, à programação oficial da campanha Maio Amarelo 2026, movimento internacional voltado à conscientização para a redução de acidentes e preservação da vida no trânsito. A abertura será realizada às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal de Vereadores.

Promovida pela Prefeitura de Aquidauana, por meio do Departamento Municipal de Trânsito, a campanha deste ano traz como tema: “No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas”, reforçando a importância da empatia, do respeito e da responsabilidade entre motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.

A cerimônia de abertura deve reunir autoridades municipais, representantes de instituições parceiras e a comunidade em geral, marcando o início de uma série de ações educativas e de conscientização previstas para acontecer ao longo do mês de maio.

Segundo a organização, o objetivo é chamar a atenção da população para atitudes que podem salvar vidas no trânsito, incentivando comportamentos mais seguros e humanos nas vias da cidade.

O Maio Amarelo é reconhecido nacionalmente como um movimento de conscientização para redução de sinistros de trânsito e, todos os anos, mobiliza órgãos públicos, entidades e a sociedade civil em atividades educativas.

A Prefeitura convida toda a população aquidauanense a participar do evento e fortalecer essa corrente em defesa da vida.

“Mais do que uma campanha, o Maio Amarelo é um convite à reflexão e à mudança de atitudes. No trânsito, cada escolha pode salvar vidas”, destaca a organização.

A abertura oficial acontece:

Plenário da Câmara Municipal de Aquidauana
19h
Segunda-feira, 04 de maio de 2026.

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