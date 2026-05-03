Maio Amarelo terá abertura oficial em Aquidauana

Campanha de conscientização no trânsito começa no dia 4 de maio com evento na Câmara Municipal e foco no respeito à vida.
Aquidauana dará início, nesta segunda-feira, 4 de maio, à programação oficial da campanha Maio Amarelo 2026, movimento internacional voltado à conscientização para a redução de acidentes e preservação da vida no trânsito. A abertura será realizada às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal de Vereadores.
Promovida pela Prefeitura de Aquidauana, por meio do Departamento Municipal de Trânsito, a campanha deste ano traz como tema: “No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas”, reforçando a importância da empatia, do respeito e da responsabilidade entre motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.
A cerimônia de abertura deve reunir autoridades municipais, representantes de instituições parceiras e a comunidade em geral, marcando o início de uma série de ações educativas e de conscientização previstas para acontecer ao longo do mês de maio.
Segundo a organização, o objetivo é chamar a atenção da população para atitudes que podem salvar vidas no trânsito, incentivando comportamentos mais seguros e humanos nas vias da cidade.
O Maio Amarelo é reconhecido nacionalmente como um movimento de conscientização para redução de sinistros de trânsito e, todos os anos, mobiliza órgãos públicos, entidades e a sociedade civil em atividades educativas.
A Prefeitura convida toda a população aquidauanense a participar do evento e fortalecer essa corrente em defesa da vida.
“Mais do que uma campanha, o Maio Amarelo é um convite à reflexão e à mudança de atitudes. No trânsito, cada escolha pode salvar vidas”, destaca a organização.
A abertura oficial acontece:
Plenário da Câmara Municipal de Aquidauana
19h
Segunda-feira, 04 de maio de 2026.
ATENÇÃO
Atendimento especial segue até o dia 6 de maio para encerramento do cadastro eleitoral de 2026.
AGORA
De acordo com as primeiras informações, o veículo de carga sofreu problemas mecânicos justamente na região do trevo, bloqueando parcialmente o tráfego
61 ANOS DE ANASTÁCIO
Programação será recheada de dança, cordel, gastronomia e música
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