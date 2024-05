Mais 76 aprovados no concurso de Aquidauana tomam posse hoje

Setenta e seis aprovados para o quadro da Secretaria Municipal de Educação tomam posse nesta sexta-feira, a partir das 8h30, na Câmara Municipal de Aquidauana. Este é o segundo dia de cerimônias para a posse dos aprovados no concurso da prefeitura. Ontem, 129 servidores passaram a integrar o quadro do funcionalismo municipal.

O Concurso Público de Provas e Títulos da Prefeitura de Aquidauana ocorreu em junho de 2023 e entrou em 2024, com as etapas finais.Por meio do edital 008/2024, a Prefeitura de Aquidauana convocou para posse 205 servidores, que passam a incorporar o seu quadro de pessoal efetivo.

O Concurso Público da Prefeitura de Aquidauana contou com mais de 11 mil candidatos, dois dias de provas e uma intensa jornada dos candidatos em todas as etapas do certame.

Na cerimônia do dia 2, o prefeito Odilon Ribeiro lembrou que essa grande concorrência no concurso denota a escolha dos candidatos em quererem fazer parte da administração, trabalhar pela cidade que está em crescimento.



“O concurso traz geração de emprego e renda, com as posses dos novos servidores vamos fortalecer o quadro de profissionais do município. Nós estamos muito felizes em recebê-los, a partir de hoje vocês são servidores públicos à disposição da população e esperamos que possam fazer o melhor para entregar um serviço de qualidade. Parabéns a cada um que se esforçou, estudou e está aqui hoje e vai trabalhar para ajudar no crescimento de Aquidauana", afirmou o prefeito Odilon Ribeiro.