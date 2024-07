Mais de 1 mil indígenas recebem atendimento de saúde em Aquidauana

Divulgação

Indígenas da Aldeia Limão Verde receberam a segunda edição do mutirão de atendimentos do “Saúde Aqui”, no sábado (6), com vários serviços gratuitos de saúde. O projeto “Saúde Aqui” da Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Saúde e Saneamento Básico (SESAU), tem por objetivo levar atendimentos de saúde às famílias nas regiões mais distantes do município, como, por exemplo, as aldeias.



Conforme divulgado pela prefeitura, foram prestados mais de 1.000 atendimentos na Aldeia Limão Verde, um quantitativo grande, principalmente, por conta de a maioria das famílias não terem como se deslocar até a cidade para as consultas ou não estarem recebendo esses atendimentos pela saúde indígena.



Segundo relatório da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, foram feitos 1.382 atendimentos na aldeia Limão Verde, distribuídos da seguinte forma: clínica geral (SESAI) 48 consultas; oftalmologia 98 atendimentos; ginecologia 35 consultas; odontologia 18 atendimentos; 48 exames de eletrocardiograma; 38 exames de eletroencefalograma; 03 teste do olhinho em recém nascidos; 23 coletas de preventivos; 102 pacientes no laboratório, perfazendo um total de 800 exames laboratoriais realizados; 87 emissões de cartão do SUS e mais de 45 pacientes atendidos com medicação gratuitamente.





Também foi realizada a atualização de vacinas de 475 pessoas, vários testes rápidos para HIV, Sífilis, HEP B e C; 12 atendimentos para orientações de planejamento familiar; mais de 65 pacientes passaram por triagem e cadastro para recebimento de óculos de grau e, ainda, foram feitas atividades de educação em saúde e distribuição de preservativos livre demanda para a população indígena.



Já a equipe Multidisciplinar realizou atendimento de consulta com nutricionista 26 atendimentos; assistente social 65 atendimentos; 09 pacientes realizaram atividades com educador físico; e, também, realizaram 68 sessões de auriculoterapia e 04 de shantala.



A equipe de agentes de controle de vetores também visitou as casas na aldeia, fazendo a vacinação antirrábica e testes de leishmaniose atendendo mais de 100 animais (cães e gatos).





Esta ação é uma realização da Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Saúde e Saneamento, com apoio da Secretaria de Saúde Indígena.



O projeto “Saúde Aqui” foi idealizado pelo prefeito Odilon Ribeiro junto com a equipe da SESAU para buscar atender o pedido de apoio que as famílias e lideranças indígenas têm feito, buscando atendimentos de saúde primária que eles precisam.



Na aldeia Limão Verde, a ação teve início pouco as 7h da manhã e se estendeu até o final da tarde de sábado, com os pontos de atendimentos na Escola Municipal Lutuma Dias e na ESF da aldeia.





A comunidade da Aldeia Limão Verde também foi beneficiada com cabelereiros fazendo corte de cabelo gratuitamente. Enquanto os pais eram atendidos, as crianças se divertiam com cama elástica, algodão-doce e pipoca.



“Essa ação é um pedido do prefeito Odilon Ribeiro, assim mobilizamos a nossa equipe para esses atendimentos que são essenciais para comunidade. Não diferente a primeira que aconteceu no Ipegue, aqui no Limão também foi sucesso, a população compareceu em massa.”, afirmou a secretária, Patrícia Panachuki.

Veja mais fotos: