22 de Fevereiro de 2026 • 15:03

AQUIDAUANA

Mais de 150 famílias recebem títulos definitivos de seus lotes nos Indaiás

Em meio a sorrisos, abraços e até um animado bailão pantaneiro, produtores rurais de Aquidauana seguraram nas mãos o tão aguardado título definitivo de posse de suas terras.

Redação / Fotos: Prefeitura de Aquidauana

Publicado em 22/02/2026 às 07:38

Atualizado em 22/02/2026 às 07:46

Prefeitura de Aquidauana

Um dia marcado por emoção, celebração e sentimento de dever cumprido entrou para a história de 153 famílias dos Assentamentos Indaiá I, II, III e IV, em Aquidauana. Em meio a sorrisos, abraços e até um animado bailão pantaneiro, produtores rurais seguraram nas mãos o tão aguardado título definitivo de posse de suas terras.

A entrega da documentação foi realizada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), por meio da Superintendência Regional de Mato Grosso do Sul, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA). A iniciativa contou ainda com o apoio da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (AGRAER), do Governo do Estado e da Prefeitura de Aquidauana.

A solenidade reuniu autoridades municipais, estaduais e federais. Compuseram a mesa o prefeito Mauro do Atlântico; o superintendente regional do INCRA/MS, Paulinho Roberto da Silva; Araquem Midon, da Agraer, representando o Governo do Estado; o presidente da Câmara Municipal, Everton Romero; o vereador Landmark Rios, representando o deputado federal Vander Loubet; os deputados estaduais Zeca do PT e Gleice Jane; além da superintendente regional do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Marina Nunes Viana.

Representando os assentamentos Indaiá I, II, III e IV participaram, respectivamente, Ostrom Franco, Valdeci Gonçalves Zaurizio, Maria Olegário e Claudinei Barbosa Medeiros (Zeca). Também prestigiaram o evento vereadores, ex-prefeitos e secretários municipais, além de representantes das instituições parceiras envolvidas no processo de titulação.

Durante a cerimônia, o prefeito Mauro do Atlântico destacou o compromisso da administração municipal com as famílias do campo. Segundo ele, a Prefeitura seguirá presente nos assentamentos, apoiando o fortalecimento da agricultura familiar — desde o plantio até a comercialização dos produtos — contribuindo para ampliar a renda, diversificar a produção e garantir mais qualidade de vida às famílias.

Entre os presentes também prestigiaram o evento od ex-prefeitos de Aquidauana, Odilon Ribeiro e Fauzi Suleiman, que foi agraciado com o título de “Amigo do Assentamento Indaiá”, em reconhecimento ao apoio e compromisso com a causa da regularização fundiária.

A entrega dos títulos definitivos representa segurança jurídica, acesso facilitado a crédito rural e novas oportunidades de investimento, consolidando uma conquista histórica para as comunidades dos Indaiás e fortalecendo o desenvolvimento rural em Aquidauana.

