Aquidauana aplica R$ 22 milhões em programa de urbanização

Bairros de Aquidauana são Contemplados com R$ 22 Milhões em Urbanização / Agecom

O endereço dos moradores da Vila Pinheiro e Vila São Pedro, em Aquidauana, continua o mesmo. Quanto a isso, nada mudou, mas o que não é o mesmo no local, já faz algum tempo, é a aparência das ruas. Aquelas que outrora eram terra, lama e poeira, hoje estão dando lugar ao asfalto, trazendo alegria, satisfação e orgulho aos contribuintes, que residem nos bairros.

Hoje, receber uma visita já está dando muita alegria aos cidadãos. A vergonha e as dificuldades em transitar pelas vias nos dias de chuva fazem parte de um passado que certamente ninguém deseja mais voltar a experimentar.

Atualmente, fica quase impossível andar pelos bairros e lembrar da imagem de algum tempo atrás. Aquele tão desejado “tapete negro” está invadindo de maneira positiva os endereços. Ruas na Vila Pinheiro estão ganhando asfalto. Nas proximidades da Escola Caic e do Núcleo de Geração de Renda a imagem é outra e a terra já deu lugar ao pavimento por meio de piche.

R$ 22 Milhões para Pavimentação e Drenagem: Aquidauana Avança em Infraestrutura - Foto: Agecom

População celebra feliz a mudança de visual que valoriza aquela selfie

Diz o dito popular que: “Quem espera sempre alcança”. E os moradores desses bairros foram pacientes. Hoje, eles comemoram porque o visual está ficando diferente e as famosas selfies para as redes sociais ficaram mais bonitas. Entre a Vila Pinheiro e Vila São Pedro, são mais de 200 ruas que serão beneficiadas com drenagem, asfalto, meios-fios e calçadas. Um investimento feito pela prefeitura e a Caixa Econômica Federal, buscando oferecer mais qualidade de vida e levar o desenvolvimento para os bairros.

Satisfeito com o trabalho, o prefeito Odilon Ribeiro destacou por meio da Agecom que todo o momento é importante para a realização dos trabalhos.

“Estamos aproveitando, inclusive, os finais de semana para dar andamento com as obras. Não vemos a hora de inaugurarmos com a comunidade”, revela Odilon.

Aquidauana Investe R$ 22 Milhões em Urbanização: Melhorias por toda a cidade - Foto: Agecom

Andar pelas ruas da Vila Pinheiro e iniciar uma conversa com qualquer morador o “rumo da prosa” é sobre a satisfação com o trabalho realizado pela prefeitura no local.

“É muito bom porque isso aqui quando chovia era um barro e hoje graças a Deus já tem o asfalto e melhorou muito. Virão as calçadas, vai melhorar muito para nós, se Deus quiser. Era muito barro, atolava até. Então era muito difícil. Era complicado. Mas agora, graças a Deus já melhorou muito. A melhora é grande, que é uma coisa que a gente esperava há muitos anos e agora, graças a Deus saiu”, conta satisfeito Sebastião Silveira, 59 anos, morador da Vila Pinheiro desde que o bairro começou a ser habitado.

As obras de pavimentação asfáltica na região e drenagem de águas pluviais acontecem em diversas ruas dos bairros. O ritmo dos trabalhos, seguem, com a estimativa de que essa urbanização seja totalizada em novembro de 2024. O valor das obras, é de R$ 22 milhões com parceria entre a prefeitura de Aquidauana e a Caixa Econômica Federal.