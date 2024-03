Durante dois dias (14 e 15), a equipe da Secretaria de Assistência Social (SAS) esteve no Ginásio Poliesportivo de Aquidauana realizando importante reunião com centenas de famílias assistidas pelo Programa Bolsa Família.

Na quarta-feira (14), participaram 193 famílias residentes nos Bairros Santa Terezinha, São Pedro e Vila Icaray. Já nesta quinta (15), foram 217 famílias que moram nos Bairros São Francisco, Serraria, São Cristóvão e Vila 40.

Oportunamente, a equipe do Cadastro Único/Bolsa Família explanou sobre o CadÚnico, falou da importância de manter os documentos atualizados e também, prestaram informações sobre os programas da Assistência Social de Aquidauana. Reforçando que os para ser beneficiário do PBF, a renda per capita da família deve ser de R$ 218,00 e os pais precisam manter seus cadastros sempre atualizados.

Famílias em vulnerabilidades sociais que desejam ter informações sobre benefícios sociais ou qualquer outra dúvida, devem procurar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo de sua residência.

Em Aquidauana, há 2 unidades de CRAS, sendo o CRAS I localizado no Bairro São Pedro e o CRAS II no Bairro Nova Aquidauana. As unidades atendem em tempo integral (7h às 11h – 13h às 17h) de segunda a sexta-feira.