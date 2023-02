Mais de mil consumidores ficam sem energia em Aquidauana

Mais de clientes ficaram se energia na tarde deste domingo (12) em Aquidauana e Anastácio após as diversas descargas elétricas que ocorreram na região. Cerca de 30 trasformadores foram atingidos nas cidades, causando grandes transtornos aos moradores.

De acordo com as equipes da Energisa que trabalham no atendimento aos clientes, as prioridades são os postos de saúde, hospital, estação de tratamento e posteriormente as residências. Ainda não é possível informar quando todos os atendimentos serão finalizados.