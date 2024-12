Mais um jovem desaparece nas águas do Rio Aquidauana

Trecho do rio Aquidauana / Arquivo, O Pantaneiro

Adhan Wender da Silva Oliveira, de 28 anos, desapareceu nas águas do rio Aquidauana, no município de Rochedo, na tarde de domingo (1º).

Segundo o Corpo de Bombeiros, a guarnição foi acionada por amigos e familiares para procurar Adhan.

Entretanto, não foi informado quais eram as vestimentas do rapaz e nem se estava com amigos ou familiares no rio.

O desaparecimento do rapaz ocorre no mesmo local onde há uma semana foi encontrado o corpo de jovem vítima de afogamento.