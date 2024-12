Mais uma vítima de afogamento é encontrada no Rio Aquidauana

Equipe de resgate observa local onde o corpo de Samuel foi encontrado / O Pantaneiro

O Rio Aquidauana, conhecido por suas belezas naturais, fez mais uma vítima no último fim de semana. O jovem Samuel da Silva e Silva, de 26 anos, desapareceu nas águas no domingo, dia 29, por volta das 15 horas.

Após mais de 24 horas de buscas, o Corpo de Bombeiros localizou o corpo às 17 horas de segunda-feira, dia 30, próximo à chácara Cachoeira de Pedra, na região conhecida como Corredeira de Pedra. Samuel foi encontrado enroscado entre as pedras, do lado esquerdo do rio, evidenciando mais uma vez os perigos ocultos nas águas da região. O resgate foi acompanhado pela equipe de O Pantaneiro.

Os bombeiros trabalharam intensamente para realizar a retirada, enfrentando a força das corredeiras e as dificuldades do terreno. As circunstâncias do desaparecimento ainda não foram detalhadas, mas reforçam o alerta para que banhistas redobrem os cuidados ao entrar no rio, especialmente em locais com forte correnteza e obstáculos submersos.

O incidente soma-se a uma preocupante série de ocorrências no Rio Aquidauana, evidenciando a necessidade de maior conscientização e sinalização em áreas de risco. O Corpo de Bombeiros reforça a orientação de evitar locais perigosos e sempre respeitar as condições do rio para prevenir novas tragédias.

Samuel nasceu em Itaituba, no Pará. A morte do rapaz deixa mais um alerta sobre os perigos que o Rio Aquidauana pode apresentar.