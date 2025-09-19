Mandado judicial resulta em apreensão de arma em Cipolândia

Divulgação/ Polícia Civil

A diligência foi motivada por investigação que apura denúncias de ameaças em contexto de violência doméstica e familiar. No local, os policiais encontraram o armamento que, segundo as apurações, era utilizado por um homem de 31 anos para intimidar a ex-companheira e familiares dela.

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Aquidauana, apreendeu na manhã de quinta-feira (18) uma arma de fogo em uma propriedade rural no distrito de Cipolândia. A ação ocorreu durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pela Vara Criminal da Comarca de Aquidauana.

De acordo com as informações levantadas, embora o investigado possuísse registro da arma, o objeto vinha sendo usado de forma ilícita, em reiteradas ocasiões, para provocar medo e constrangimento às vítimas, caracterizando terror psicológico.

O caso segue sob investigação pela DAM de Aquidauana.

