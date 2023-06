Mané Coxinha. Um artista que renasce e dá vida aos seus fãs

Após sofrer uma queda que lhe causou um traumatismo craniano, ficar internado, passar por uma cirurgia, superar essa fase, receber alta, ir para casa e recomeçar. Tudo isso se resume na palavra renascer. Assim, Mané Coxinha chega ao 7º Encontro de Relíquias Aquidauana. Único em seu estilo, contagiante com sua voz, impecável e marcante com seu repertório.

Essa lenda viva do rock pantaneiro, levantou o público neste dia 9 de junho, na abertura do 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana, uma exposição de carros antigos, que acontece na avenida Pantaneta, no Bairro Alto, de Aquidauana, com entrada gratuita e que vai até o próximo domingo, 11.

Mané Coxinha, apresentou um show contagiante nesse reencontro com seu público, fiel, que cantava e dançava como quem faz uma celebração ao ver seu ídolo anastaciano, de volta com todo seu potencial rock and roll.

“Mané Coxinha pra gente é uma representação do rock que faz uma história aqui em Aquidauana, por ser muito roqueiro. Infelizmente a gente passa por momentos difíceis, mas ele está reestabelecido. Mané coxinha nós amamos você”, grita o fã Mauro, que celebrava em dança e canção a volta do artista.

Os fãs estavam numa alegria que se misturava entre ouvir, admirar e celebrar o retorno de um artista que eles acompanham há anos e que tanto amam pelo estilo e potência vocal.

“Ele é uma lenda viva para nós aqui. Tenho um carinho muito grande. Ele é vida. Sempre acompanhando. Oramos muito por ele. O show está maravilhoso, maravilhoso”, fala empolgada a fã Janaína, que não sabia se cantava, dançava ou admirava o cantor.

Entre muito rock de seu repertório, Mané Coxinha levou o público ao delírio ao cantar Medo da Chuva, de Raul Seixas.