Manhã fria e tarde ensolarada é a previsão para Aquidauana neste sábado

Tempo em Aquidauana / Ronald Regis

A previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) para este sábado,17, em Aquidauana é de formação de nuvens baixas, bem como nevoeiros e neblinas, devido às condições meteorológicas como baixas temperaturas e alta umidade relativa do ar.

No Pantanal, a mínima em Aquidauana será de 11°C e em Corumbá de 13°C, e a máxima nessas cidades será de 21°C. Na região sudoeste, Porto Murtinho amanhece com temperatura de 10°C e atinge 20°C ao longo do dia. No norte, onde a temperatura está mais elevada, em Coxim a mínima será de 14°C e a máxima de 24°C.