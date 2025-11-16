Acessibilidade

16 de Novembro de 2025 • 14:50

Manter vacinação em dia pode render bicicletas em Aquidauana

A estratégia, organizada pela Secretaria Municipal de Saúde, busca aumentar a cobertura vacinal entre o público infantojuvenil

Da Redação

Publicado em 16/11/2025 às 11:31

Zé Gotinha em campanha / Divulgação

A Campanha de Multivacinação 2025, em andamento desde 13 de outubro e com previsão de encerramento para 29 de novembro, está utilizando um atrativo especial para incentivar a imunização de crianças e adolescentes até 15 anos em Aquidauana. Quem atualizar a caderneta de vacinação neste período automaticamente concorrerá ao sorteio de quatro bicicletas, que será realizado no último dia da campanha, às 8h, na Lagoa Comprida.

A estratégia, organizada pela Secretaria Municipal de Saúde, busca aumentar a cobertura vacinal entre o público infantojuvenil, oferecendo um estímulo adicional às famílias. Pais e responsáveis devem levar as crianças e adolescentes a qualquer Unidade de Saúde do município para regularizar a situação vacinal.

A iniciativa reforça a importância da imunização como medida de prevenção e proteção coletiva. O sorteio das bicicletas será aberto ao público, integrando as ações de encerramento da campanha, que tem como meta garantir que todas as crianças e adolescentes do município estejam com o esquema vacinal completo conforme o calendário nacional.

