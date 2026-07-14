Manutenção de estradas rurais reforça acesso às Furnas dos Baianos

Serviços começaram na semana passada e buscam melhorar as condições de tráfego para moradores, produtores e transporte escolar
Equipes executam intervenções para melhorar as condições de tráfego / Divulgação
A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais, realiza serviços de recuperação e manutenção das estradas vicinais na região das Furnas dos Baianos. Os trabalhos tiveram início na semana passada e seguem avançando em diferentes trechos da área rural.
As equipes executam intervenções para melhorar as condições de tráfego, oferecendo mais segurança aos moradores e produtores rurais que utilizam diariamente as vias. As melhorias também beneficiam o transporte escolar e contribuem para o escoamento da produção agrícola e pecuária da região.
De acordo com a administração municipal, a manutenção das estradas integra o cronograma de conservação da malha viária rural, considerado essencial para garantir o acesso às propriedades e facilitar o deslocamento das comunidades do campo.
A Associação de Moradores das Furnas dos Baianos agradeceu à Prefeitura de Aquidauana pela realização dos serviços e destacou a importância da parceria para atender uma demanda antiga da comunidade.
As ações periódicas de manutenção das estradas vicinais fazem parte dos trabalhos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais para melhorar a infraestrutura da zona rural e garantir melhores condições de mobilidade em diversas regiões do município.
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