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Manutenção de estradas rurais reforça acesso às Furnas dos Baianos

Serviços começaram na semana passada e buscam melhorar as condições de tráfego para moradores, produtores e transporte escolar

Redação O Pantaneiro

Publicado em 14/07/2026 às 09:46

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Equipes executam intervenções para melhorar as condições de tráfego / Divulgação

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais, realiza serviços de recuperação e manutenção das estradas vicinais na região das Furnas dos Baianos. Os trabalhos tiveram início na semana passada e seguem avançando em diferentes trechos da área rural.

As equipes executam intervenções para melhorar as condições de tráfego, oferecendo mais segurança aos moradores e produtores rurais que utilizam diariamente as vias. As melhorias também beneficiam o transporte escolar e contribuem para o escoamento da produção agrícola e pecuária da região.

Manutenção de estradas rurais de Aquidauana reforça acesso às Furnas dos Baianos

De acordo com a administração municipal, a manutenção das estradas integra o cronograma de conservação da malha viária rural, considerado essencial para garantir o acesso às propriedades e facilitar o deslocamento das comunidades do campo.

A Associação de Moradores das Furnas dos Baianos agradeceu à Prefeitura de Aquidauana pela realização dos serviços e destacou a importância da parceria para atender uma demanda antiga da comunidade.

Manutenção de estradas rurais de Aquidauana reforça acesso às Furnas dos Baianos2

As ações periódicas de manutenção das estradas vicinais fazem parte dos trabalhos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais para melhorar a infraestrutura da zona rural e garantir melhores condições de mobilidade em diversas regiões do município.

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