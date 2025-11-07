Manutenção na Avenida Pantaneta é finalizada em Aquidauana

Juliano Dervalho / Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Administração, está concluindo nesta sexta-feira (7) mais uma etapa de serviços de manutenção na Avenida Dr. Sabino, conhecida como Pantaneta.



Os trabalhos iniciados na semana passada incluíram recuperação dos meios-fios danificados, reparo do calçamento dos canteiros e pintura da arena e das arquibancadas. Também foi realizada a manutenção na Praça do Tereré, localizada na mesma avenida, com serviços de jardinagem, revisão da iluminação, pintura e reparo e envernização dos bancos de madeira.



De acordo com a Secretaria Municipal de Administração, essas ações fazem parte do trabalho contínuo de conservação dos espaços públicos urbanos.



A secretária municipal de Administração, Marluce Garcia Lugio, destacou que a colaboração da comunidade é essencial para manter os espaços em boas condições.



“A Prefeitura realiza os serviços de manutenção, mas é importante que a população também contribua, cuidando do patrimônio público e comunicando casos de vandalismo. Cuidar da cidade é um dever de todos”, afirmou.

