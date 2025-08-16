Mara Caseiro Elogia Expoaqui 2025 e anuncia R$ 100 mil para a saúde de Aquidauana

Deputada ressaltou o papel do evento na movimentação da economia local e parabenizou o prefeito Mauro do Atlântico / Ryan Santos

A deputada elogiou a evolução da festa, afirmando que "a cada ano que passa, a Expoaqui fica melhor". Ela ressaltou o papel do evento na movimentação da economia local e parabenizou o prefeito Mauro do Atlântico, a Câmara de Vereadores e o Sindicato Rural pela organização. "Nada melhor do que comemorar os 133 anos da nossa querida Aquidauana com uma feira que, com certeza, vem trazer grandes negócios, entretenimento também, e isso gera toda uma movimentação na economia do município", afirmou.

A deputada estadual Mara Caseiro esteve presente na segunda noite da Expoaqui 2025 e, em entrevista, destacou a qualidade do evento e o trabalho da administração municipal, além de anunciar um novo recurso para a área da saúde e reforçar o seu compromisso com o desenvolvimento de Aquidauana.

Como presente de aniversário para a cidade, Mara Caseiro anunciou a destinação de uma emenda parlamentar no valor de R$ 100 mil para a área da saúde. A deputada também mencionou que tem trabalhado em parceria com a prefeitura e os vereadores, levando projetos de asfalto para o governador Eduardo Riedel, buscando defender os interesses do município. Ela elogiou o prefeito Mauro do Atlântico por sua dedicação e profissionalismo em dar continuidade ao trabalho do ex-prefeito Odilon Ribeiro, que também esteve presente no evento.

Mara Caseiro ainda destacou seu apoio a outras áreas importantes para a cidade, como o esporte e o meio ambiente. Ela revelou ter se reunido com o presidente da Liga Esportiva de Aquidauana e se comprometeu a enviar uma emenda no próximo ano para apoiar a entidade, que planeja construir uma nova sede. "Incentivar o esporte, você incentivar a cultura, isso para nós tem um significado muito grande, quando a gente pode trazer melhorias para o município", disse.

Ao final da entrevista, a deputada fez um importante apelo em relação à campanha Agosto Lilás, que busca combater a violência contra a mulher. Ela ressaltou a gravidade do problema, citando os 23 feminicídios registrados no estado em 2025. "Trabalhar e combater todo e qualquer tipo de violência contra as nossas mulheres é muito importante", pontuou. Mara Caseiro concluiu sua fala reforçando a necessidade de conscientizar a população para que os direitos das mulheres sejam respeitados, visando uma sociedade mais justa e humana.





Confira a entrevista da deputada Mara Caseiro ao O Pantaneiro:





O Pantaneiro: Deputada, fala para nós sobre a Expoaqui no município de Aquidauana, o que a senhora está achando?

Deputada Mara Caseiro: Bom, primeiro eu quero dizer que a cada ano que passa, a Expoaqui fica melhor. Acabamos de chegar aqui num evento muito gostoso, a gente estava olhando a feira com os cavalos expostos ali, e é uma feira que com certeza vem trazer grandes negócios, entretenimento também, e isso gera toda uma movimentação na economia do município. Nada melhor do que comemorar os 133 anos da nossa querida Aquidauana, primeiro com um desfile cívico, e à noite a gente veio para conferir, apoiar e parabenizar o nosso prefeito Mauro do Atlântico, a nossa Câmara de Vereadores, e também o Sindicato Rural, que realiza e organiza essa festa tão linda. Parabéns, Aquidauana, que Deus continue a abençoar esse município.

O Pantaneiro: Deputada, a senhora que é parceira não só do município, mas dos grandes eventos, e esse aqui é o maior evento do agro, mexe com a economia de toda uma região. A senhora veio aqui para o aniversário de 133 anos da cidade, e sempre quando a gente vem em algum lugar que está fazendo aniversário, a gente traz um presente. Qual a emenda que a senhora traz para o nosso município?

Deputada Mara Caseiro: A gente tem uma emenda esse ano para a saúde, de 100 mil reais, que daqui a uns dias já vai estar sendo depositada. Além disso, é claro, a gente, ouvindo as demandas do nosso prefeito, busca também defender os bons projetos lá no governo do estado. Estivemos, inclusive, junto com o prefeito, nossos vereadores, levando vários projetos, inclusive de asfalto, junto com o governador Eduardo Riedel. É isso, nós estamos aqui para ouvir a população, para ouvir a comunidade, e para, com certeza, realizar os sonhos dela. Falo que o prefeito Mauro, com toda a dedicação, com todo o profissionalismo, está dando conta do recado, fazendo um grande trabalho. Hoje também estive com o ex-prefeito Odilon, então é um prazer estar aqui, podendo trazer o nosso apoio e continuar trabalhando pela nossa querida Aquidauana.

O Pantaneiro: A senhora é amiga do esporte, e teve uma reunião, juntamente com o presidente da Liga Esportiva de Aquidauana, e também trouxe novidades na área do esporte, não só eventos, asfalto, saúde, mas também do esporte.

Deputada Mara Caseiro: Exatamente. Nós tivemos realmente uma reunião hoje com o vereador Castanha, com o nosso presidente da Liga Esportiva de Aquidauana, o Adriano, e já fizemos um compromisso com ele, para o ano que vem, a gente estar mandando uma emenda, para que ele possa também trazer melhorias, já fiquei sabendo que vai ser doada, provavelmente, uma área para se construir essa Liga. É importante incentivar o esporte, você incentivar a cultura, isso para nós tem um significado muito grande, quando a gente pode trazer melhorias para o município.

Deputada Mara Caseiro: Quero falar também que nós estamos no Agosto Lilás, e falar da importância desse momento para nós mulheres. Trabalhar e combater todo e qualquer tipo de violência contra as nossas mulheres é muito importante. Não posso deixar de falar isso. Temos 23 feminicídios hoje no nosso Estado. Imaginem que são 23 mães, 23 irmãs, 23 filhas que tinham muitos sonhos e tiveram sua vida interrompida. Crianças que inclusive ficaram órfãs, porque com certeza o companheiro ou ex-companheiro vai estar preso, a mãe não está mais aqui. Então, a importância também do Agosto Lilás, de conscientizarmos a nossa população e a nossa sociedade para que os direitos das mulheres sejam respeitados, de decidir a sua vida e que a gente possa ter uma sociedade cada dia mais justa, mais humana e que respeite os direitos entre homens e mulheres, direitos iguais para todos. É importante falar isso também.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!