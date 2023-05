Maravilhas vão invadir o Pantanal, no "7º Encontro de Relíquias de Aquidauana"

O 7º Encontro de Relíquias em Aquidauana, MS, Vai acontecer nos dias 9, 10 e 11 de junho / Kevyn Moraes

Venha se encantar com a exposição de carros antigos de colecionadores de vários Estados Brasileiro e se embalar com as músicas do cantor sul-mato-grossense, Chicão Castro, sem pagar entrada. O 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana, vai apresentar as melhores raridades de carros antigos, que ficarão à disposição para que os admiradores tenham a oportunidade, única, de fazer fotos ao lado desses modelos, que muita gente nem conheceu. O evento é para ser registrado e guardado nas lembranças. Comece a se programar, porque ninguém pode perder essa emoção.