Marcha para Jesus lota arena da Pantaneta em Aquidauana

Evento reuniu milhares de pessoas / Divulgação

Emoção, alegria e muita adoração marcaram a noite dessa terça-feira, dia 15, encerrando o dia do aniversário de Aquidauana. Uma multidão se reuniu para festejar e louvar a Deus na Avenida Pantaneta, na Marcha para Jesus.

Muitos louvores, aplausos e um super show com a banda nacional "Trazendo a Arca" agitou a multidão na avenida. De crianças a idosos, todos cantavam, dançavam e adoravam a Deus num grande culto festivo.

O prefeito Odilon Ribeiro acompanhado da primeira-dama Maria Eliza compartilhou de um momento de oração com os pastores e lideranças evangélicas, clamando a Deus pela proteção à cidade e às famílias.

Na oportunidade, também foi levantado um clamor pedindo pelas proteção das crianças e para as autoridades do município, prefeito e vereadores.

"Noite muito especial e agradável, na Marcha pra Jesus. Momento de oração de gratidão a Deus por tudo que vivemos e, também, fizemos um clamor pela cidade e pelas famílias. E agora começa um show gospel muito bonito e animado com a banda Trazendo a Arca. Estamos encerrando o 15 de agosto, dia do aniversário de Aquidauana com o coração imensamente grato!", destacou o prefeito Odilon.

O evento reuniu milhares de pessoas de várias denominações religiosas, pastores e líderes e músicos. Os vereadores Wezer Lucarelli e Anderson Meireles, secretários Ernandes Peixoto (Finanças) e Josilene Rodrigues (Assistência Social) também prestigiaram o evento.

Conforme a Agecom, a Marcha para Jesus foi realizada pela Prefeitura de Aquidauana em parceria com a Associação dos Ministros Evangélicos de Aquidauana e apoio do Governo do Estado via SETESCC e Fundação de Cultura de MS.