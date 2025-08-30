Acessibilidade

30 de Agosto de 2025

Marco La Porta, presidente do COB, está em Aquidauana

Presidente do Comitê acompanha a 3ª etapa do Circuito Unimed Aquidauana de Vôlei de Praia

Publicado em 30/08/2025 às 10:56

Marco La Porta / Willin Lucas, COB

Marco La Porta, presidente do COB (Comitê Olímpico do Brasil) está em Aquidauana nesta sábado (30).

Em Mato Grosso do Sul desde sexta-feira (29), La Porta visitou Campo Grande, se reuniu na governadoria com o secretário de Esportes de MS, Marcelo Miranda e hoje está na cidade pantaneira para acompanhar a terceira etapa do Circuito Unimed Aquidauana de Vôlei de Praia.

A etapa será realizada nos dias 29, 30 e 31 de agosto, nas categorias masculino e feminino livre.

De acordo com a organização, 12 duplas estão confirmadas no masculino e 10 no feminino. A competição contará com disputas simultâneas e reunirá atletas locais e regionais.

O evento é promovido em parceria entre a Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, o Sistema OCB/MS, a Unimed Aquidauana e a Unimed Federação MS.

A Prefeitura informou que o torneio integra o calendário esportivo do município, com foco na promoção de saúde, lazer e fortalecimento do esporte local.

