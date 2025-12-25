Marcus Calonga falece na véspera de Natal em Aquidauana

Faleceu por volta das 23h40 da noite desta terça-feira (24), véspera de Natal, em Aquidauana, Marcus Antônio Ancio Calonga, de 38 anos. Ele era irmão de Paulinho, conhecido moto entregador na cidade.

De acordo com informações apuradas pelo Jornal O Pantaneiro, a morte ocorreu em decorrência de problemas de saúde. Marcus estava hospitalizado há algum tempo, passando por tratamento médico, mas não resistiu.

Natural de Aquidauana, Marcus Antônio nasceu em 11 de janeiro de 1987. Ele deixa três filhos, sendo uma menina e dois meninos, além de familiares e amigos consternados com a perda.

Ele era filho de Marlene Botelho Ancio e Joedilson Calonga, tendo como padrasto Paulo Roberto Franco. Deixa ainda os irmãos Kamila Franco, Paulo Franco e Isabela Franco.

O velório acontece na Pax Universal. Até o fechamento desta matéria, informações sobre o sepultamento não haviam sido divulgadas.

O Jornal O Pantaneiro se solidariza com os familiares e amigos neste momento de luto.

