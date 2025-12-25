Acessibilidade

25 de Dezembro de 2025 • 15:50

Luto

Marcus Calonga falece na véspera de Natal em Aquidauana

Aos 38 anos, ele faleceu vítima de problemas de saúde e deixa 3 filhos

Redação

Publicado em 25/12/2025 às 14:23

Atualizado em 25/12/2025 às 14:26

Faleceu por volta das 23h40 da noite desta terça-feira (24), véspera de Natal, em Aquidauana, Marcus Antônio Ancio Calonga, de 38 anos. Ele era irmão de Paulinho, conhecido moto entregador na cidade.

De acordo com informações apuradas pelo Jornal O Pantaneiro, a morte ocorreu em decorrência de problemas de saúde. Marcus estava hospitalizado há algum tempo, passando por tratamento médico, mas não resistiu.

Natural de Aquidauana, Marcus Antônio nasceu em 11 de janeiro de 1987. Ele deixa três filhos, sendo uma menina e dois meninos, além de familiares e amigos consternados com a perda.

Ele era filho de Marlene Botelho Ancio e Joedilson Calonga, tendo como padrasto Paulo Roberto Franco. Deixa ainda os irmãos Kamila Franco, Paulo Franco e Isabela Franco.

O velório acontece na Pax Universal. Até o fechamento desta matéria, informações sobre o sepultamento não haviam sido divulgadas.

O Jornal O Pantaneiro se solidariza com os familiares e amigos neste momento de luto.

