Maria de Lourdes Guizilin Girotto deixa legado de tradição para Aquidauana

Morreu aos 83 anos Maria de Lourdes Guizilin Girotto, pertencente à tradicional família Girotto de Aquidauana. Dona Maria de Lourdes deixa um legado marcado pelo carinho, pela simplicidade e pelos valores que cultivou ao longo de sua vida.

Nos últimos tempos, ela havia retornado à sua terra natal para estar mais próxima dos filhos, onde encontrou o aconchego da família e o calor de suas raízes. Sua partida deixa um vazio imenso no coração de familiares, amigos e de todos que tiveram o privilégio de conhecê-la.

O velório será realizado nesta quinta-feira, dia 16, na Pax Universal, em Aquidauana. O sepultamento também acontece hoje, com horários a serem confirmados pela família. Dona Maria de Lourdes deixa lembranças, ensinamentos e a saudade eterna. Neste momento de dor, familiares e amigos se solidarizam e prestam suas homenagens.

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