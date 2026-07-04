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Marinha do Brasil faz manobra no céu com piloto pioneira durante o Pantanal Tech

Além da demonstração aérea, a presença da Marinha no Pantanal Tech também ficou marcada pela participação da oficial Isabela Ferreira do Amorim, uma das duas primeiras mulheres formadas como piloto da Marinha do Brasil, fato que entrou para a história.

Redação

Publicado em 04/07/2026 às 09:44

Atualizado em 04/07/2026 às 10:08

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O Pantaneiro

Uma demonstração da Marinha do Brasil foi um dos momentos mais aguardados e aplaudidos pelo público durante o Pantanal Tech 2026. A operação, realizada com um helicóptero da Aviação Naval, chamou a atenção dos visitantes ao simular uma missão com subida da aeronave e descida de militares por meio da técnica de rapel, arrancando aplausos de quem acompanhava a apresentação.

A manobra demonstrou parte da capacidade operacional da Marinha em ações de resgate, apoio e missões especiais, evidenciando o preparo das equipes e a versatilidade da Aviação Naval, que atua em conjunto com navios e em operações em diferentes regiões do país.

Além da demonstração aérea, a presença da Marinha no Pantanal Tech também ficou marcada pela participação da oficial Isabela Ferreira do Amorim, uma das duas primeiras mulheres formadas como piloto da Marinha do Brasil, fato que entrou para a história da instituição.

Em entrevista ao O Pantaneiro, Isabela destacou a satisfação de conhecer Mato Grosso do Sul e participar de um dos maiores eventos de inovação do Estado.

"A Marinha recentemente formou as duas primeiras pilotos da Marinha do Brasil. Eu sou uma delas. Vim aqui para a área do Mato Grosso do Sul, então essa é uma experiência muito boa. Conhecer o Estado, uma beleza muito diferente, o Pantanal. Estou muito feliz em poder servir a população e ajudar futuramente por meio do nosso trabalho", afirmou.

Questionada sobre o caminho para ingressar na carreira militar, Isabela incentivou jovens, especialmente meninas, a acreditarem que também podem seguir na aviação naval. Segundo ela, é possível ingressar na Marinha ainda no ensino médio, por meio do Colégio Naval, a partir dos 15 anos, ou pelo ensino superior, através da Escola Naval, em processos seletivos destinados a candidatos de até 21 anos.

Após a formação, os oficiais escolhem a área em que desejam atuar, conforme a classificação obtida durante o curso.

"A Marinha oferece muitas oportunidades. Temos submarinos, navios e também a aviação. É muito importante estudar bastante, porque o processo é concorrido e exige muita dedicação", ressaltou. A oficial também fez questão de destacar que a atuação da Marinha vai muito além dos mares.

"Muita gente associa a Marinha apenas à água, mas a Aviação Naval existe e desempenha um papel muito importante. Nossas aeronaves atuam em conjunto com os navios e realizam diversas missões operacionais. É uma atividade muito interessante e estamos aqui justamente para que a população conheça esse trabalho."

Sobre o Pantanal Tech, Isabela disse ter ficado impressionada com a dimensão da feira. "Quando recebi o convite, não imaginava que era um evento tão grande. É um evento muito interessante, com muitas coisas para conhecer. Já visitei vários espaços e espero aprender ainda mais durante a programação."

A demonstração aérea da Marinha foi uma das atrações mais fotografadas do evento e reuniu centenas de pessoas ao redor da área de apresentação. A combinação entre a precisão da operação com helicóptero, a descida de rapel dos militares e a oportunidade de conhecer de perto a estrutura da Aviação Naval transformou a atividade em um dos grandes destaques do primeiro dia do Pantanal Tech 2026, aproximando o público das ações desenvolvidas pelas Forças Armadas e despertando o interesse de crianças e jovens pela carreira militar.

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