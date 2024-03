Marlon Linhares, o "Nonucho", morre em Aquidauana

Arquivo Pessoal

Morreu neste domingo (24), o aquidauanense Marlon Linhares, o “Nonucho”. As primeiras informações são de que, ele estava em casa dormindo quando sofreu um infarto.



Conforme apurado pelo Jornal O Pantaneiro, “Nonucho” sofria de algumas comorbidades, como por exemplo, diabetes.

De família tradicional, “Nonucho” era uma figura conhecida em Aquidauana. Prova disso, foi que o prefeito Odilon Ribeiro postou uma nota lamentando a morte do amigo em sua rede social.



“Luto. Meu domingo ficou triste! Perdi um grande amigo, o Nonuxo (Marlon Linhares). Que partida tão precoce, você tão novo! Ficam as lembranças das nossas conversas, quantas risadas, histórias e uma amizade incrível. Você fará muita falta, meu amigo! Descanse em paz, meu amigo Nonuxo!”.



“Nonucho” era solteiro e trabalhava como administrador na empresa do primo. Ele não tinha filhos.



O corpo está no IML (Instituto Médico Legal) e deve ser liberado à família em breve para ser sepultado. Ainda não há informações de onde será o velório.