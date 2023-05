Marque no calendário e venha para o 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana

O 7º Encontro de Relíquias em Aquidauana, MS, Vai acontecer nos dias 9, 10 e 11 de junho / Kevyn Moraes

Além dos shows musicais, o evento que é uma exposição de carros antigos e raros, vindos de várias cidades do Brasil e até do exterior, vai contar também com estúdios de tatuagem, praça de alimentação e banheiro para conforto das famílias que virão se divertir nos dias, 9, 10 e 11 de junho no 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana.