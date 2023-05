Marque no calendário os dias do "7º Encontro de Relíquias de Aquidauana"

O 7º Encontro de Relíquias em Aquidauana, MS, Vai acontecer nos dias 9, 10 e 11 de junho / arte - Kevyn Moraes

Anote na agenda e não fique de fora! Está chegando o 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana, MS. Vai acontecer nos dias 9, 10 e 11 de junho, na Avenida Pantaneta, no Bairro Alto. Um final de semana especial e inesquecível pra você e sua família. Então, avise aos amigos que está chegando o 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana com shows musicais de vários estilos como o imperdível, de Mané Coxinha e os Cabeças Ocas. Um evento com entrada franca, que agrada pessoas de todas as idades e vai contar com infraestrutura especial com praça de alimentação e banheiros para total conforto do público.