Matérias do O Pantaneiro são tema de provas do Processo Seletivo em Aquidauana

Diversas questões da prova objetiva do processo seletivo da Prefeitura de Aquidauana citaram diretamente conteúdos publicados pelo jornal O Pantaneiro. O certame é destinado à formação de cadastro reserva para a Secretaria Municipal de Educação (SEMED) e mobilizou um grande número de candidatos em diferentes pontos da cidade.

Entre as questões que chamaram atenção, uma delas teve como base uma reportagem publicada em 2024 pelo O Pantaneiro sobre o projeto Geladeira Literária, desenvolvido pelo Estabelecimento Penal de Aquidauana. A iniciativa, de cunho social e educativo, já distribuiu mais de 20 geladeiras abastecidas com livros gratuitos, especialmente em escolas, incentivando a leitura e o acesso à cultura.

Para a equipe do jornal, a presença do conteúdo na prova representa um reconhecimento inesperado da relevância social das pautas produzidas localmente. “É uma surpresa muito positiva ver um trabalho jornalístico sendo utilizado como referência em um processo seletivo público. Mostra que a informação produzida aqui tem alcance, credibilidade e impacto educacional”, destacou José Lima Neto, diretor do veículo.

A prova objetiva foi aplicada neste domingo (25) em diversas escolas públicas de Aquidauana e também no campus 2 da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), em razão do elevado número de inscritos. A organização do processo seletivo está sob responsabilidade da Associação Plinio Mendes dos Santos.

O processo seletivo público tem como objetivo atender às demandas temporárias da SEMED ao longo de 2026, com contratos válidos por um ano, podendo ser prorrogados por igual período. As convocações seguirão o calendário escolar da Rede Municipal de Ensino e obedecerão rigorosamente à ordem de classificação final.

Para o Jornal O Pantaneiro, a citação em uma prova oficial reforça o papel do jornalismo local como instrumento de informação, educação e valorização das iniciativas que transformam a realidade da comunidade aquidauanense.