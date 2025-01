Mato alto em Cipolândia aumenta risco de animais peçonhentos

Escporpião encontrado no tanque da casa da moradora / Você Repórter

Moradores do Distrito de Cipolândia têm enfrentado problemas recorrentes com o aparecimento de animais peçonhentos, como escorpiões e cobras, além de mosquitos que se proliferam em terrenos com mato alto.

A situação tem gerado insegurança, especialmente após relatos de uma cobra que invadiu a casa de uma vizinha e a descoberta de escorpiões no tanque de outra moradora.

A principal reclamação é que os terrenos que fazem fundo com residências, bem como algumas ruas, estão tomados pelo mato, e os serviços de roçagem realizados pela prefeitura, embora iniciados no ano passado, não têm sido suficientes para resolver o problema.

Em quadras onde não há moradores, o mato permanece alto, o que agrava ainda mais a situação.

Diante disso, os moradores entraram em contato com a Vigilância Sanitária solicitando providências urgentes para evitar que o problema se agrave.

Por que o mato alto atrai animais peçonhentos?

O mato alto e a falta de manutenção criam ambientes ideais para o abrigo de animais peçonhentos, como escorpiões, aranhas e cobras. Esses locais oferecem sombra, umidade e abrigo para esses animais, além de atrair insetos, que são suas presas naturais.

Escorpiões, por exemplo, alimentam-se principalmente de baratas e outros pequenos insetos, e áreas com resíduos acumulados e falta de limpeza tornam-se atrativas para eles. Cobras, por sua vez, podem ser atraídas por roedores e outros animais que vivem nesses ambientes.

Cuidados ao encontrar animais peçonhentos

1. Mantenha a calma: Ao se deparar com um animal peçonhento, evite movimentos bruscos ou tentar capturá-lo. Isso pode deixar o animal em situação de defesa, aumentando o risco de ataque.

2. Afaste-se com segurança: Se possível, mantenha uma distância segura e evite tocá-lo ou provocá-lo.

3. Isolamento do local: Feche portas e janelas do ambiente para impedir que o animal se desloque para outras áreas.

4. Chame ajuda especializada: Entre em contato com a Vigilância Sanitária, Corpo de Bombeiros ou agentes de controle de zoonoses da sua cidade para a remoção segura do animal.

5. Proteja pontos de entrada na casa:

o Tampe frestas em portas, janelas e ralos.

o Instale telas de proteção em janelas e proteja ralos com grelhas finas.

o Mantenha vedação em portas e buracos em paredes ou muros.

Importância da denúncia às autoridades

A falta de manutenção e limpeza é um problema de saúde pública. Denúncias junto à prefeitura e à Vigilância Sanitária, como a realizada por uma das moradoras do distrito, são fundamentais para que as autoridades tomem providências. Além disso, é importante documentar a situação, com fotos e vídeos, para fortalecer as reivindicações.

A prevenção e o cuidado são as melhores armas para lidar com os riscos representados pelos animais peçonhentos. Garantir que os terrenos sejam limpos e bem cuidados é responsabilidade tanto das autoridades quanto dos moradores, em prol de um ambiente mais seguro para todos.