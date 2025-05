Matriarca da família Oruê/Lino faz 70 anos com 7 filhas, 32 netos e 8 bisnetos

Aniversariante Domingas Oruê, seu ex-esposo Catarino Lino, e as 7 filhas na comemoração dos 70 anos de Domingas / Foto: Thalia Nogueira

O Dia das mães deste ano, teve um significado sublime para a família Oruê/Lino, de Aquidauana. A festa em comemoração aos 70 anos da matriarca, Domingas Sebastiana Oruê, foi no sábado à noite (10), em local agradável, bem decorado e jantar saboroso, com doces e quitutes de sobremesa.

A continuação da comemoração foi no domingo, Dia das Mães, no local de eventos Jass Festas, na Vila Bancária, em Aquidauana. Os dois dias reuniram mais de 100 pessoas, e foram organizados pelos filhos, como presente para a mãe.

A aniversariante chegou acompanhada do neto-filho, que ela criou desde os primeiros meses de vida. Ao ver as 7 filhas, 28 dos 32 netos e os bisnetos e bisnetas na recepção, tentou controlar a emoção, porém foi visível notar seus olhos marejados e o coração batendo mais acelerado.

Alexsandro Lino Amorim é “neto-filho”, criado por Domingas Oruê desde os seus seis meses de vida (Foto Thalia Nogueira)

Entrou no salão embalada por aplausos, abraços e afagos dos familiares. Depois de caminhar pelas mesas, um encontro aguardado com expectativa. Lá estava “Seo” Catarino Lino, o ex-esposo cujo casamento resultou numa família que já conta quase 50 pessoas.

Como em encontros anteriores, ambos deram exemplo da grande amizade existente, mesmo após o fim do casamento. Catarino tem, hoje, 85 anos de idade, e já era amigo da família quando Domingas nasceu.

Ambos são pantaneiros-raiz, sempre moraram em fazendas de Aquidauana, onde as famílias trabalhavam. E foi na região pantaneira do Nabileque que, aos 16 anos, decidiram morar juntos. Ela com 16 anos e ele com 30 anos de idade.

Domingas Oruê e Catarino Lino com os netos que fazem parte de uma família com quase 50 pessoas (Foto Thalia Nogueira)

Foram morar na fazenda Ipanema, região do Distrito de Taunay, em Aquidauana mesmo. Veio a primeira filha e depois outras seis, durante os 13 anos de duração do casamento. “Mas continuamos amigos em função da família, pelos filhos”, esclarece.

A primeira filha chama-se Lurdes Ney Lino. Ela tem, hoje, 53 anos de idade, e é mãe de 5 netos da matriarca Domingas, atualmente, na faixa etária entre 23 e 36 anos de idade. O primeiro deles, Jhonatan, deu um bisneto, o Vinicius (15). Seu segundo filho, é pai do neto Danilo, pai da bisneta Ághata, a caçula, entre todos, com apenas 1 ano de idade. Já Íngrid gerou a bisneta Yasmin (10). Tamira e Thalia, ainda não tiveram filhos.

A segunda filha, é Rose Ney Lino Moreira (52). Ela viajou 70 quilômetros (de Miranda) para parabenizar a mãe. Rose gerou 3 netos para Domingas: Patrícia, mãe de dois bisnetos, o Yago (16) e o Yuri (14). Seu outro filho, é o Maycon, pai do bisneto Daniel (9). E o terceiro filho, é o João, pai dos bisnetos Matteo (6) e Lucas (5).

As netas também estiveram presentes na comemoração dos 70 anos de Domingas Oruê (Foto Thalia Nogueira)

A terceira filha, é Rosely Lino (50), mãe de três filhos, na faixa etária de 21 a 33 anos: Valdeir, pai do bisneto Gabriel (11), e de Wanderlan e Felipe, que não tem filhos, ainda. A quarta filha é Sandra Mara Lino (49), mãe de 4 filhos na faixa etária de 10 a 32 anos: Elizeu, Elivelton, Davi e Daniel. “Deles ainda não vieram bisnetos”, explica Sandra.

A quinta filha é Carlinda Lino (47), mãe de 4 filhas: Janaina, que gerou a bisneta Liz, de 1 ano; e de Juliana, mãe do bisneto Benício, de dois anos de idade; e Emily e Elika, que. ainda, não tiveram filhos.

A filha de número 6 é Catarina Lino Lemos Vasconcelos (44), que viajou de Ourinhos-SP para o evento. Ela é mãe de 7 filhos, na faixa etária de 10 a 29 anos: Alexsandro, Luane, Milena, Maria Clara, os gêmeos Rodrigo e Rafael, e Helena. Destes, só Milena gerou a bisneta Flora, de 4 anos de idade.

E. por fim, a sétima filha: Dulcilene Santana Lino (42), que viajou de Dourados para parabenizar sua mãe. Ela gerou dois netos para Domingas: Gabriel e Nataly, que, por sinal, está gestante de mais um bisneto.

E tem o Alexsandro Lino Amorim neto-filho, porque foi criado por Domingas desde os 6 meses de vida. Ele é filho da Catarina, que foi mãe com 15 anos de idade. Hoje, ele tem 29 anos de idade, é bancário, e mora em Três Lagoas.

Foi ele que abriu a cerimônia comemorativa dos 70 anos da matriarca Domingas. Alexsandro citou um versículo bíblico que faz parte dos 10 mandamentos que foram dados a Moisés, no Monte Sinai: “Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá”. Êxodo 20:12.

Os genros também prestaram sua homenagem a aniversariante (Foto Thalia Nogueira)

Na sequência, a emoção ficou maior e as lágrimas de felicidade foram inevitáveis. Diversos membros da família declararam todo seu amor e carinho para a Domingas Oruê. Quem não pode se fazer presente, enviou a sua homenagem.

É o caso de Sérgio Junior Marques, casado com uma das netas. Ele é cantor e compositor, e fez e gravou uma música especialmente para a aniversariante. O nome é História de Dona Domingas. Os versos e a melodia, emocionaram todas as pessoas presentes.

Quatro meio-irmãos de Domingas também viajaram para homenageá-la. Eles são irmãos por parte de pai: Raimundo, de Campo Grande; Amélia e Rosemeire, de Anastácio; e Carlos, de Aquidauana. Ele expressou e agradeceu, em nome dos demais, “a satisfação de termos sido honrados por Domingas, para estar aqui na sua festa”.

Raimundo, Amélia, Rosemeire e Carlos, são meio-irmãos de Domingas e prestaram suas homenagens (Foto Thalia Nogueira)

Aliás, a vida difícil, sempre na lida para criar as filhas, nunca oportunizou fazer uma festa durante seus 69 anos de vida. “Esta festa de 70 anos é a primeira festa da vida dela”, esclarece a filha Sandra.

Foi Sandra que enviou solicitação de cobertura da festa pelo Jornal O Pantaneiro, com a intenção de sugerir às pessoas para que, sempre que puderem, façam confraternizações em encontros de família.