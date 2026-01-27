Matrícula de convocados em 2ª chamada do IFMS começa nesta terça-feira

A solicitação de matrícula ocorre, obrigatoriamente, entre os dias 27 e 29 de janeiro
O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) publicou o edital de segunda chamada do Exame de Seleção 2026, com a relação de candidatos aptos a preencherem as vagas remanescentes nos cursos técnicos integrados da instituição.
Os convocados, ou seus responsáveis legais (no caso de menores de 18 anos), devem realizar a solicitação de matrícula obrigatoriamente entre os dias 27 e 29 de janeiro. O candidato que não realizar o procedimento ou não enviar a documentação correta dentro do prazo perderá o direito à vaga.
Edificações - Matutino
JULIA CACHO SOUZA
VITORIA KEVELYN SANTANA BUENO
ENZO LEMOS BENANTE
LINIVY SILVEIRA LEONARDO
RAINARA GABRIELE DE OLIVEIRA
LUCAS ELOI DA LUZ
EMANUEL GONÇALVES DA SILVA MENDES
LUCIANO DA SILVA BEZERRA
LARISSA FIRMINO DE OLIVEIRA SOARES
Informática - Matutino
MARIA LUIZA RODRIGUES DOS SANTOS BIBIANO
YASMIM FERNANDA COSTA CARVALHO
MANOELA BEATRIZ BATISTA COSTA
BRENO CORRÊA ALBUQUERQUE
SOFIE GRECO CARSTENS SANTOS
Informática - Vespertino
SOPHIA LARA MATHIAS BARBOSA
ANA JULIA OZORIO DUARTE SARAIVA
RAISSA GABRIELLA RIBEIRO TICIANI
GUILHERME ANDRADE BRANCO
FELIPE LOPES DE LEON
ERYK VINICIUS DOS SANTOS ROMERO
KAYKY VIEIRA DIAS
Matrícula – O procedimento deve ser feito de forma on-line pelo Sistema de Matrícula do IFMS. Candidatos que não possuam acesso à internet podem comparecer à Central de Relacionamento (Cerel) do campus para o qual concorrem para receber apoio presencial.
Lista de Espera - Os candidatos que não foram convocados nesta segunda chamada e desejam continuar concorrendo às vagas remanescentes devem, obrigatoriamente, manifestar interesse em permanecer na lista de espera.
O prazo para essa confirmação ocorre de 30 de janeiro a 02 de fevereiro. Ao contrário de anos anteriores, a confirmação de interesse agora é feita mediante a submissão dos documentos de matrícula no sistema on-line.
Caso surjam novas vagas após o período de matrícula da segunda chamada, elas serão preenchidas por quem realizou este procedimento, respeitando a ordem de classificação e o sistema de cotas.
