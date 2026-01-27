Matrícula de convocados em 2ª chamada do IFMS começa nesta terça-feira

Unidade IFMS / IFMS

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) publicou o edital de segunda chamada do Exame de Seleção 2026, com a relação de candidatos aptos a preencherem as vagas remanescentes nos cursos técnicos integrados da instituição.

Os convocados, ou seus responsáveis legais (no caso de menores de 18 anos), devem realizar a solicitação de matrícula obrigatoriamente entre os dias 27 e 29 de janeiro. O candidato que não realizar o procedimento ou não enviar a documentação correta dentro do prazo perderá o direito à vaga.

Confira os candidatos convocados para segunda chamada:

Edificações - Matutino

JULIA CACHO SOUZA

VITORIA KEVELYN SANTANA BUENO

ENZO LEMOS BENANTE

LINIVY SILVEIRA LEONARDO

RAINARA GABRIELE DE OLIVEIRA

LUCAS ELOI DA LUZ

EMANUEL GONÇALVES DA SILVA MENDES

LUCIANO DA SILVA BEZERRA

LARISSA FIRMINO DE OLIVEIRA SOARES

Informática - Matutino

MARIA LUIZA RODRIGUES DOS SANTOS BIBIANO

YASMIM FERNANDA COSTA CARVALHO

MANOELA BEATRIZ BATISTA COSTA

BRENO CORRÊA ALBUQUERQUE

SOFIE GRECO CARSTENS SANTOS

Informática - Vespertino

SOPHIA LARA MATHIAS BARBOSA

ANA JULIA OZORIO DUARTE SARAIVA

RAISSA GABRIELLA RIBEIRO TICIANI

GUILHERME ANDRADE BRANCO

FELIPE LOPES DE LEON

ERYK VINICIUS DOS SANTOS ROMERO

KAYKY VIEIRA DIAS

Matrícula – O procedimento deve ser feito de forma on-line pelo Sistema de Matrícula do IFMS. Candidatos que não possuam acesso à internet podem comparecer à Central de Relacionamento (Cerel) do campus para o qual concorrem para receber apoio presencial.

Lista de Espera - Os candidatos que não foram convocados nesta segunda chamada e desejam continuar concorrendo às vagas remanescentes devem, obrigatoriamente, manifestar interesse em permanecer na lista de espera.

O prazo para essa confirmação ocorre de 30 de janeiro a 02 de fevereiro. Ao contrário de anos anteriores, a confirmação de interesse agora é feita mediante a submissão dos documentos de matrícula no sistema on-line.

Caso surjam novas vagas após o período de matrícula da segunda chamada, elas serão preenchidas por quem realizou este procedimento, respeitando a ordem de classificação e o sistema de cotas.

