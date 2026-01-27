Acessibilidade

27 de Janeiro de 2026 • 21:43

Buscar

Últimas notícias
X
Educação

Matrícula de convocados em 2ª chamada do IFMS começa nesta terça-feira

A solicitação de matrícula ocorre, obrigatoriamente, entre os dias 27 e 29 de janeiro

Da redação

Publicado em 27/01/2026 às 17:18

Atualizado em 27/01/2026 às 17:21

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Unidade IFMS / IFMS

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) publicou o edital de segunda chamada do Exame de Seleção 2026, com a relação de candidatos aptos a preencherem as vagas remanescentes nos cursos técnicos integrados da instituição.

Os convocados, ou seus responsáveis legais (no caso de menores de 18 anos), devem realizar a solicitação de matrícula obrigatoriamente entre os dias 27 e 29 de janeiro. O candidato que não realizar o procedimento ou não enviar a documentação correta dentro do prazo perderá o direito à vaga.

Confira os candidatos convocados para segunda chamada:

Edificações - Matutino
JULIA CACHO SOUZA
VITORIA KEVELYN SANTANA BUENO
ENZO LEMOS BENANTE
LINIVY SILVEIRA LEONARDO
RAINARA GABRIELE DE OLIVEIRA
LUCAS ELOI DA LUZ
EMANUEL GONÇALVES DA SILVA MENDES
LUCIANO DA SILVA BEZERRA
LARISSA FIRMINO DE OLIVEIRA SOARES

Informática - Matutino
MARIA LUIZA RODRIGUES DOS SANTOS BIBIANO
YASMIM FERNANDA COSTA CARVALHO
MANOELA BEATRIZ BATISTA COSTA
BRENO CORRÊA ALBUQUERQUE
SOFIE GRECO CARSTENS SANTOS

Informática - Vespertino
SOPHIA LARA MATHIAS BARBOSA
ANA JULIA OZORIO DUARTE SARAIVA
RAISSA GABRIELLA RIBEIRO TICIANI
GUILHERME ANDRADE BRANCO
FELIPE LOPES DE LEON
ERYK VINICIUS DOS SANTOS ROMERO
KAYKY VIEIRA DIAS

Matrícula – O procedimento deve ser feito de forma on-line pelo Sistema de Matrícula do IFMS. Candidatos que não possuam acesso à internet podem comparecer à Central de Relacionamento (Cerel) do campus para o qual concorrem para receber apoio presencial.

Lista de Espera - Os candidatos que não foram convocados nesta segunda chamada e desejam continuar concorrendo às vagas remanescentes devem, obrigatoriamente, manifestar interesse em permanecer na lista de espera.

O prazo para essa confirmação ocorre de 30 de janeiro a 02 de fevereiro. Ao contrário de anos anteriores, a confirmação de interesse agora é feita mediante a submissão dos documentos de matrícula no sistema on-line.

Caso surjam novas vagas após o período de matrícula da segunda chamada, elas serão preenchidas por quem realizou este procedimento, respeitando a ordem de classificação e o sistema de cotas.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Esporte

Aquidauana vence seletiva estadual dos JEBs no handebol

Clima

Aquidauana terá calor, chuva e trovoadas nesta terça-feira

Trânsito

Acidente com três motos deixa mulher ferida no bairro Serraria em Aquidauana

Após os primeiros atendimentos realizados pelos bombeiros no local, a vítima foi encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal

Cidadania

Projeto de Férias da Prefeitura leva brincadeiras e lazer à Lagoa Comprida

Publicidade

Luto

Reliqueiros de Aquidauana lamentam a morte de Nelson, do Clube de antigos de Ivinhema MS

ÚLTIMAS

Carreira

Inscrições para estágio e residência no MPMS seguem abertas até 9 de fevereiro

A prova escrita está marcada para 1º de março de 2026 e será aplicada em mais de 50 municípios do estado

Acidente

Caminhão sai da pista na BR-262 após quebra de barra de direção em Anastácio

A ocorrência reforça a importância da manutenção preventiva dos veículos, especialmente daqueles que trafegam em longas distâncias

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo