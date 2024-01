Secretária de Educação alerta para o prazo de matrícula na Reme

Wilsandra Beda, secretária de educação de Aquidauana / Rafael Barbosa

O início do período de matrículas na rede municipal de ensino de Aquidauana é um momento crucial para pais, alunos e educadores. Esta matéria visa informar a comunidade sobre os procedimentos, prazos e importância desse processo para garantir uma educação de qualidade em nosso município.

Sendo assim, em Aquidauana, a Semed (Secretaria Municipal de Educação), alerta que estão abertas as matrículas para alunos novos, nas escolas da rede e CMEIs, até o dia 31 de janeiro. Para que nenhuma criança fique fora da sala de aula, a prefeitura do município informa que essas matrículas devem ser realizadas diretamente na unidade escolar exclusivamente no horário de 7 horas às 13 horas.

Em uma conversa com O Pantaneiro, a secretária de educação de Aquidauana, Wilsandra Beda, esclarece sobre a matrícula e o reinício das aulas.

“Nós estamos agora dando início à matrícula para os alunos novos da rede. Nós fizemos no período de novembro e dezembro a matrícula para alunos que já eram da rede municipal de educação, e agora estamos abrindo uma oportunidade para aqueles que queiram adentrar a nossa rede municipal. Todos os Centros de Educação Infantil, escolas, CMAs, estarão em funcionamento das 7 horas às 13 horas, já pensando em atender também, aqueles pais trabalhadores que às vezes não conseguem ir naquele horário comercial. Então nós estaremos atendendo no horário de almoço também”, esclarece a secretária.



Além dos pais e alunos, todos vivem uma expectativa para o retorno das aulas, no dia quatro de março e desde o ano passado, todos os servidores da Secretaria Municipal de Educação, vêm trabalhando para elaborar o ano letivo de 2024 fazendo dele o sucesso que foi em 2023, e receber o corpo docente e discente.

“Já estamos com toda formação dos nossos profissionais da rede toda já organizada, iremos começar as formações a partir do mês de fevereiro, e já começaremos com nossas formações por grupos tanto das crianças pequenas das crianças maiores, merendeiras, ASGs, assistentes pedagógicos que irão passar também por várias formações, inclusive de primeiros socorros, que será dada pelo nosso corpo de bombeiros”, informa Wilsandra.

Alunas da REME - Foto: Ronald Regis / Jornal O Pantaneiro



Pais que realizaram a matrícula de aluno regular precisam estar atentos



A secretária destacou ainda que o transporte escolar estará atendendo assim que as aulas retornarem e que a distribuição do material escolar e uniformes, como kit escolar, mochila, serão entregues aos alunos, na primeira semana de aula. Para aqueles pais e responsáveis de estudantes, que já estão matriculados na rede desde o ano passado e que porventura não fizeram a matrícula no período de novembro a dezembro de 2023, ainda podem corrigir essa falta como informa a secretária Wilsandra Beda.

“Esses pais que já são da rede e não efetivaram matrícula, eles precisam procurar a escola o mais rápido possível. As famílias precisam ter essa responsabilidade com seus filhos. As unidades escolares já estão em pleno funcionamento, fizemos esse horário estendido para melhor atender as famílias, no horário das 7 horas às 13 horas. Então esses pais que já têm os seus alunos matriculados na rede no ano de 2023, precisam procurar as suas unidades escolares também o mais rápido possível”, alerta a educadora.



Para esse ano, a Secretaria Municipal de Educação contou com mais vagas a serem oferecidas aos estudantes de Aquidauana, sendo um contingente de mais de 500 matrículas para alunos novos dos Centros de Educação Infantil e mais de 400 vagas para o primeiro ao quinto ano e do sexto ao nono. A secretária Wilsandra Beda fez um apelo aos pais.

“O que nós precisamos deixar bastante claro é que às vezes, os pais, e vocês da imprensa podem nos ajudar, eles querem determinado local. Às vezes a gente não consegue atender a família, ali naquele local que ele quer. Mas nós temos vagas nos nove CEMEIs nós temos vagas em todas as nossas instituições. Talvez a gente não consiga atender naquela determinada localidade, mas nós teremos vagas para atender com a mesma qualidade e o mesmo atendimento em qualquer outra unidade escolar do município”,conclui.



Diante dessa situação, Wilsandra Beda sugere que os pais façam a matrícula na escola que, naquele momento, estiver com vaga disponível para garantir o ano letivo do aluno, e, no decorrer do semestre, o pai ou responsável informe ao diretor ou ao secretário escolar, a unidade de educação que ele gostaria de transferir o aluno. Assim, caso venha a surgir vaga, porque existe a possibilidade, embora não seja garantida, de uma criança por algum motivo vir a sair de uma escola deixando aquela vaga disponível. Nesse momento, informa a secretária, é avaliada a possibilidade de encaixar a criança na unidade. O importante disso tudo, destaca a educadora, é que a vaga do estudante seja garantida pelos pais e responsáveis nesse momento.