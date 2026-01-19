Acessibilidade

20 de Janeiro de 2026

Ensino

Matrículas para alunos novos na rede municipal Aquidauana serão apenas presenciais

imprescindível que os pais ou responsáveis compareçam portando toda a documentação exigida em original e cópia

Da redação

Publicado em 19/01/2026 às 18:35

O atendimento presencial para novos estudantes começou nesta segunda-feira, dia 19, e vai até 30 de janeiro de 2026 / O Pantaneiro/Arquivo

A Secretaria Municipal de Educação de Aquidauana informa que as matrículas para alunos novos interessados em ingressar na rede pública municipal no ano letivo de 2026 deverão ser realizadas exclusivamente de forma presencial. A modalidade digital de pré-matrícula disponibilizada pela pasta é destinada apenas para a renovação de matrícula de alunos já vinculados ao sistema.

O atendimento presencial para novos estudantes começou nesta segunda-feira, dia 19, e vai até 30 de janeiro de 2026, a partir das 8h, nas unidades escolares ou no setor responsável indicado pela Secretaria de Educação. É imprescindível que os pais ou responsáveis compareçam portando toda a documentação exigida em original e cópia.

A lista completa de documentos inclui certidão de nascimento do aluno, RG e CPF do responsável, RG e CPF do aluno (se já tiver), transferência ou histórico escolar, comprovante de residência atualizado, Cartão SUS, carteira de vacinação ou DVA e, quando for o caso, laudo médico ou avaliação psicopedagógica para estudantes com deficiência.

Serviço – Para esclarecer dúvidas sobre o processo, documentação ou locais de atendimento, a Secretaria Municipal de Educação disponibiliza o telefone (67) 3240-1400, ramal 1500.

