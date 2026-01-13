Acessibilidade

13 de Janeiro de 2026 • 14:58

Atenção

Matriz de Aquidauana ficará fechada para reforma

Missas serão realizadas no salão paroquial por tempo indeterminado até a finalização das manutenções

Da redação

Publicado em 13/01/2026 às 10:20

Igreja Matriz de Aquidauana / Arquivo/ O Pantaneiro

A Paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição informou que, a partir desta segunda-feira (12), a igreja ficará temporariamente fechada para a realização de serviços de reforma, pintura e envernização das madeiras. O comunicado foi divulgado pela própria paróquia por meio de nota oficial à comunidade.

Segundo nota oficial, durante o período de obras, as missas dominicais e a Missa do Santíssimo continuarão sendo realizadas, porém no pátio do Salão Paroquial. Já em relação à Adoração ao Santíssimo Sacramento, a paróquia informou que novas orientações serão divulgadas em breve para os fiéis que costumam frequentar a igreja para momentos de oração e adoração.

No comunicado, a paróquia agradece a compreensão da comunidade e pede orações para que o período de obras transcorra de forma adequada e traga benefícios para todos os fiéis. A nota é assinada pelos Missionários Redentoristas, responsáveis pela paróquia.

