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Aquidauana 134 anos

Mauro diz que obras representam compromisso com futuro de Aquidauana

Prefeito acompanha andamento dos trabalhos em ações que integram a programação dos 134 anos do município

Redação O Pantaneiro

Publicado em 04/08/2026 às 09:45

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Segunda-feira foi marcada por visitas técnicas a três obras em andamento na cidade / Divulgação/Agecom

A programação oficial dos 134 anos de Aquidauana foi marcada, nesta segunda-feira (03), por visitas técnicas a três obras em andamento. Ao lado de secretários municipais, vereadores e equipes de engenharia, o prefeito Mauro do Atlântico (PSDB) percorreu empreendimentos nas áreas da saúde e educação e destacou que os investimentos representam um compromisso da administração com o desenvolvimento da cidade.

A primeira visita foi para acompanhar a reforma e ampliação do Laboratório Municipal Fernando Luiz Alves Ribeiro (Tico Ribeiro), que recebe investimento de aproximadamente R$ 1 milhão. A obra prevê modernização da estrutura, nova recepção, melhorias na acessibilidade e ampliação dos espaços destinados ao atendimento da população e ao trabalho das equipes técnicas.

Em seguida, a comitiva esteve na construção do novo CMEI (Centro Municipal de Educação Infantil) Bezerra de Menezes, no bairro Alto. A unidade está sendo construída com investimento de cerca de R$ 3,2 milhões, na Rua Estevão Alves Corrêa, ao lado do Shopping Barrakech, e ampliará a oferta de vagas para a educação infantil. A agenda foi encerrada na obra de ampliação do CMEI Emília Alves Nogueira, no bairro Nova Aquidauana, que recebe mais de R$ 2,3 milhões em recursos próprios para novas salas de aula, sanitários e melhorias estruturais.

Durante a visita, Mauro do Atlântico afirmou que iniciar as comemorações do aniversário da cidade apresentando obras em execução demonstra o compromisso da gestão em transformar investimentos públicos em benefícios para a população.

"Celebrar os 134 anos de Aquidauana também é mostrar para a população tudo aquilo que estamos construindo. Essas obras representam investimentos que transformam a vida das pessoas, fortalecendo a saúde e ampliando a educação infantil. Nosso compromisso é acompanhar cada etapa para garantir qualidade, responsabilidade e entregar benefícios concretos para a nossa população. Estamos construindo uma cidade preparada para o presente e para o futuro", destacou o prefeito.

Também participaram da agenda os vereadores Renato Bossay (PSD), Marquinhos Taxista (PT) e Genivaldo Montana (PSD), além de lideranças comunitárias e equipes técnicas, que apresentaram o andamento dos cronogramas e as próximas etapas de cada obra. Segundo a administração municipal, as visitas fazem parte da programação comemorativa dos 134 anos de Aquidauana, a ser celebrado no próximo dia 15 de agosto, e buscam aproximar a população dos investimentos realizados pelo município.

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*Fotos: Divulgação/Agecom/Thais Mendes e Gabriela Bernardes

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