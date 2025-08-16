Mauro do Atlântico destaca empenho de Mara Caseiro por Aquidauana

Prefeito enfatizou que a parceria com a parlamentar vai além do envio de recursos, sendo crucial nas mediações com o Governo do Estado
Em um momento de emoção, o prefeito agradeceu o apoio da deputada na campanha Agosto Lilás, destacando a experiência pessoal de sua esposa, Vera, que passou por um procedimento oncológico / Ryan Santos
O prefeito de Aquidauana Mauro do Atlântico expressou sua satisfação com a presença da deputada estadual Mara Caseiro na segunda noite da Expoaqui 2025, ressaltando o papel fundamental da parlamentar no desenvolvimento de Aquidauana. Acompanhado de sua esposa, a primeira-dama Vera, o prefeito destacou a força e o conhecimento da deputada, que está em seu quarto mandato.
"É uma satisfação receber a deputada Mara Caseiro, eu e Vera estamos aqui acompanhando a deputada", declarou o prefeito. Ele enfatizou que a parceria com a parlamentar vai além do envio de recursos, sendo crucial nas mediações com o Governo do Estado, autarquias, fundações e secretarias. “É uma personalidade que já é referência, foi prefeita e está em seu quarto mandato, então usa toda a sua força, o seu conhecimento e Aquidauana só tem a ganhar”, afirmou Mauro.
O prefeito ressaltou que a presença da deputada, que conversou com ele e com o ex-prefeito Odilon Ribeiro, é um exemplo de “boa política”, que resulta em entregas concretas para a população. Mauro do Atlântico aproveitou para agradecer a parceria com a deputada, o secretário Humberto e o vereador Castanha.
O prefeito também comemorou o anúncio da deputada de destinar uma emenda para a Liga Esportiva de Aquidauana no próximo ano. “Fiquei feliz em saber dessa notícia. Os dirigentes da Liga Esportiva são batalhadores, são guerreiros e merecem que nós possamos investir nos seus trabalhos”, disse, parabenizando Mara Caseiro pelo olhar sensível para o esporte.
Em um momento de emoção, o prefeito agradeceu o apoio da deputada na campanha Agosto Lilás, destacando a experiência pessoal de sua esposa, Vera, que passou por um procedimento oncológico. Ele ressaltou a importância de olhar com mais cuidado para as questões oncológicas, e afirmou que as palavras da parlamentar dão ainda mais confiança em seu trabalho. Por fim, o prefeito mencionou a colaboração de longa data entre a deputada e o secretário Humberto, com parcerias que já se estenderam ao turismo, cultura e agora ao meio ambiente.
