Mauro do Atlântico pontua unidade e compromisso com Aquidauana após vitória

Reprodução O Pantaneiro

Mauro do Atlântico foi eleito o novo prefeito de Aquidauana, conquistando a confiança de quase 60% dos eleitores da cidade, a noite deste domingo (6). Em entrevista exclusiva ao jornal O Pantaneiro, Mauro agradeceu o apoio da população e destacou a importância de dar continuidade ao trabalho iniciado pelo atual prefeito, Odilon Ribeiro (PSDB), desde 2016.



Emocionado, Mauro compartilhou a alegria do momento. "É muita emoção. Agradeço a Deus, à minha família, ao prefeito Odilon e à nossa população que confiou na nossa proposta de trabalho. Hoje, com muita gratidão, celebramos a vitória e já estamos nos preparando para iniciar o processo de transição e formar a equipe que conduzirá o município a partir de janeiro de 2025", afirmou.



Durante a campanha, Mauro percorreu diversos bairros, distritos, aldeias e assentamentos de Aquidauana, sendo bem recebido pela comunidade. "Fomos muito bem acolhidos, apresentamos nosso plano de governo e ouvimos as necessidades da população. O resultado de hoje reflete o reconhecimento pelo trabalho feito até aqui, com quase oito anos de uma gestão de sucesso ao lado do prefeito Odilon", destacou Mauro.



O vice-prefeito eleito, Dr. Murilo, também expressou sua felicidade com a vitória e reforçou o compromisso de ser um "vice atuante". Segundo ele, a equipe de governo já está sendo montada para garantir uma administração eficiente e comprometida com o desenvolvimento de Aquidauana.



Além de contar com o apoio da população, Mauro também terá uma base sólida na Câmara Municipal. "Já olhei os vereadores eleitos e sei que vamos ter uma Câmara comprometida com o progresso de Aquidauana. Com o apoio dos deputados, senadores e do governador Eduardo Riedel, continuaremos trazendo importantes investimentos para a cidade", afirmou.



A festa da vitória foi realizada na tradicional Avenida Pantaneta, onde apoiadores e eleitores celebraram a vitória do novo prefeito. "Esse é o ponto das grandes emoções, e hoje estamos aqui para festejar junto com todos que acreditaram e confiaram na nossa campanha", concluiu Mauro.



Odilon Ribeiro, atual prefeito de Aquidauana, também participou da comemoração e fez questão de reafirmar sua confiança no sucessor.



"Aquidauana escolheu o melhor para continuar avançando. O Mauro está preparado e eu estarei sempre à disposição para ajudar no que for preciso", afirmou Odilon, que passa o bastão após dois mandatos consecutivos.



A posse de Mauro do Atlântico está marcada para 1º de janeiro de 2025, marcando o início de uma nova gestão, mas com a promessa de continuidade no desenvolvimento de Aquidauana.