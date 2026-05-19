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Segurança

Mauro do Atlântico discute implantação de sede da PM Rural no Nova Aquidauana

Reunião contou com vereadores, presidente de associação de moradores e comandante da 4ª Companhia do BPMR

Da redação

Publicado em 19/05/2026 às 09:01

Atualizado em 19/05/2026 às 09:08

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A implantação de uma base no Nova Aquidauana representa um avanço significativo para a segurança da região / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

O prefeito Mauro do Atlântico recebeu em seu gabinete, na segunda-feira (18), os vereadores Nilson Pontim, Marquinhos Taxista e Sargento Cruz, o presidente da Associação de Moradores do Nova Aquidauana, Robson Amaral, e o comandante da 4ª Companhia do Batalhão de Polícia Militar Rural (BPMR), capitão Adalberto de Moraes Goumblan.

Durante a reunião, foi tratado sobre o funcionamento da Gerência de Tecnologia e Apoio ao Móvel (Getam) e, também, a possibilidade de implantação de uma sede administrativa e operacional da Polícia Militar Rural no bairro Nova Aquidauana. A medida visa fortalecer a estrutura de atendimento e ampliar a segurança para toda a região.

A Polícia Militar Rural é responsável pelo patrulhamento de 14 municípios da região pantaneira, atuando no combate à criminalidade nas áreas rurais e na proteção das comunidades do campo. A implantação de uma base no Nova Aquidauana representa um avanço significativo para a segurança da região, que abrange tanto a zona urbana quanto o entorno rural. A Prefeitura de Aquidauana segue articulando parcerias e investimentos para fortalecer as forças de segurança no município. Novas informações sobre a implantação da sede devem ser divulgadas nos próximos meses.

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