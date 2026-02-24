Mauro do Atlântico reúne líderes comunitários para alinhar prioridades da gestão

A Prefeitura de Aquidauana promoveu na noite de segunda-feira, dia 23, uma reunião com presidentes de associações de moradores da área urbana e dos distritos, com o objetivo de estabelecer um diálogo franco e aberto entre o poder público e as lideranças comunitárias. O encontro, realizado no gabinete municipal, permitiu ouvir de perto as demandas específicas de cada localidade.

"Reconhecemos e sabemos que dialogar com as lideranças comunitárias é fundamental para construir, de forma conjunta, uma cidade melhor para todos. Por isso, trazemos nossos líderes comunitários para apresentar as demandas, sugestões e ideias para trabalharmos e solucionarmos os problemas", afirmou o prefeito Mauro do Atlântico durante a reunião.

O movimento comunitário foi destacado como um importante instrumento de participação popular, pois traduz de maneira direta as necessidades, prioridades e anseios de cada bairro, fortalecendo a democracia e aproximando o poder público da população.

Participação e demandas

Além do prefeito, participaram da reunião os secretários municipais Alexandre Périco (Gestão Estratégica), Pepeu Fialho (Cultura e Turismo), Anderson Meireles (Chefe de Gabinete) e Clériton Alvarenga, além de mais de 20 líderes comunitários representando diferentes bairros e distritos.

Durante o encontro, cada representante teve espaço para apresentar as principais necessidades de sua comunidade. O momento também foi marcado por agradecimentos às ações que já vêm sendo realizadas nos bairros nas mais diversas áreas da administração pública.

De forma geral, os líderes comunitários solicitaram melhorias e pediram ampliação de ações nas áreas da segurança pública, saúde, infraestrutura urbana, regularização fundiária, iluminação pública, pavimentação asfáltica, limpeza urbana, oferta de cursos profissionalizantes nos bairros, patrolamento de vias não pavimentadas e de estradas vicinais nos distritos e colônias, além de apoio à agricultura familiar.

Próximos passos

Todas as demandas apresentadas foram devidamente registradas para subsidiar o planejamento das próximas ações da prefeitura, com foco no atendimento das prioridades de cada região. As solicitações que demandam maior aplicação de recursos financeiros serão analisadas pela equipe técnica para elaboração de projetos em busca de recursos e, também, para firmar parcerias que contribuam com a execução das ações nos bairros e distritos.

O prefeito Mauro do Atlântico reafirmou o compromisso da gestão municipal em alinhar prioridades, destacando que o trabalho conjunto é essencial para avançar na construção de uma cidade mais humana, organizada e com qualidade de vida para todos.

