Mauro e Riedel discutem obras e projetos estratégicos para Aquidauana

O governador Eduardo Riedel destacou a importância do diálogo com os municípios para um desenvolvimento estadual equilibrado / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

O prefeito de Aquidauana, Mauro do Atlântico, esteve reunido na manhã desta terça-feira (27) com o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, em Campo Grande, para tratar de pautas estratégicas para o município. O encontro focou em obras em andamento, projetos em fase de licitação e novas ações voltadas para a infraestrutura urbana e das comunidades rurais.

Entre os principais temas discutidos está a finalização dos projetos de drenagem e pavimentação em diversos bairros da cidade, que em breve devem entrar em processo de licitação. O prefeito também apresentou ao governador o andamento de obras já em execução, como a revitalização do Parque da Lagoa Comprida e a construção da nova unidade de hemodiálise do Hospital Regional Dr. Estácio Muniz, que promete ampliar e modernizar o atendimento na região.

Um dos pontos altos da reunião foi a discussão sobre os estudos de viabilidade para a pavimentação do acesso ao Morro do Paxixi, um antigo anseio da comunidade local. O projeto é considerado um investimento de grande porte, com potencial para transformar o ponto turístico, impactando positivamente a cultura e a economia do município.

O governador Eduardo Riedel destacou a importância do diálogo com os municípios para um desenvolvimento estadual equilibrado. "Aquidauana é uma cidade estratégica para a região, e nosso compromisso é apoiar projetos que melhorem a infraestrutura, a mobilidade urbana e a qualidade dos serviços públicos. Essa parceria com a Prefeitura é fundamental para que os investimentos cheguem na ponta e beneficiem diretamente a população", afirmou.

O prefeito Mauro do Atlântico agradeceu a parceria e classificou a agenda como muito positiva. "Foi uma agenda muito positiva para Aquidauana. Tratamos de obras que já estão acontecendo, de projetos importantes que vão sair do papel e de sonhos antigos da nossa gente, como o acesso ao Morro do Paxixi", concluiu o gestor.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!