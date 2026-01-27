Acessibilidade

27 de Janeiro de 2026

Mauro e Riedel discutem obras e projetos estratégicos para Aquidauana

O prefeito também apresentou ao governador o andamento de obras já em execução, como a revitalização do Parque da Lagoa Comprida e a construção da nova unidade de hemodiálise do Hospital Regional

Da redação

Publicado em 27/01/2026 às 19:31

O governador Eduardo Riedel destacou a importância do diálogo com os municípios para um desenvolvimento estadual equilibrado / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

O prefeito de Aquidauana, Mauro do Atlântico, esteve reunido na manhã desta terça-feira (27) com o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, em Campo Grande, para tratar de pautas estratégicas para o município. O encontro focou em obras em andamento, projetos em fase de licitação e novas ações voltadas para a infraestrutura urbana e das comunidades rurais.

Entre os principais temas discutidos está a finalização dos projetos de drenagem e pavimentação em diversos bairros da cidade, que em breve devem entrar em processo de licitação. O prefeito também apresentou ao governador o andamento de obras já em execução, como a revitalização do Parque da Lagoa Comprida e a construção da nova unidade de hemodiálise do Hospital Regional Dr. Estácio Muniz, que promete ampliar e modernizar o atendimento na região.

Um dos pontos altos da reunião foi a discussão sobre os estudos de viabilidade para a pavimentação do acesso ao Morro do Paxixi, um antigo anseio da comunidade local. O projeto é considerado um investimento de grande porte, com potencial para transformar o ponto turístico, impactando positivamente a cultura e a economia do município.

O governador Eduardo Riedel destacou a importância do diálogo com os municípios para um desenvolvimento estadual equilibrado. "Aquidauana é uma cidade estratégica para a região, e nosso compromisso é apoiar projetos que melhorem a infraestrutura, a mobilidade urbana e a qualidade dos serviços públicos. Essa parceria com a Prefeitura é fundamental para que os investimentos cheguem na ponta e beneficiem diretamente a população", afirmou.

O prefeito Mauro do Atlântico agradeceu a parceria e classificou a agenda como muito positiva. "Foi uma agenda muito positiva para Aquidauana. Tratamos de obras que já estão acontecendo, de projetos importantes que vão sair do papel e de sonhos antigos da nossa gente, como o acesso ao Morro do Paxixi", concluiu o gestor.

