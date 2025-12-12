Máxima de 37°C e chance de trovoadas em Aquidauana nesta sexta

Arquivo/ O Pantaneiro

A previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) indica que Aquidauana deve registrar mínima de 23°C e máxima de 37°C nesta sexta-feira (12). O céu deve permanecer com muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do dia.



As condições atmosféricas reforçam a presença de calor e umidade, que podem favorecer instabilidades principalmente durante a tarde. O Inmet orienta atenção às mudanças rápidas no tempo e aos riscos associados a descargas elétricas e ventos fortes durante episódios de chuva.

