12 de Dezembro de 2025 • 15:54

Clima

Máxima de 37°C e chance de trovoadas em Aquidauana nesta sexta

O céu deve permanecer com muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do dia

Da redação

Publicado em 12/12/2025 às 07:10

Atualizado em 12/12/2025 às 08:33

Arquivo/ O Pantaneiro

A previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) indica que Aquidauana deve registrar mínima de 23°C e máxima de 37°C nesta sexta-feira (12). O céu deve permanecer com muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do dia.

As condições atmosféricas reforçam a presença de calor e umidade, que podem favorecer instabilidades principalmente durante a tarde. O Inmet orienta atenção às mudanças rápidas no tempo e aos riscos associados a descargas elétricas e ventos fortes durante episódios de chuva.

