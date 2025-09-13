Máxima é de 42ºC neste sábado em Aquidauana

Não há previsão de chuvas para hoje
Tempo em Aquidauana / Rhobson Tavares
O sábado (13) amanheceu um pouco mais quente em Aquidauana e região, com termômetros registrando 22ºC.
Assim, o dia promete ser quente, com máxima de 42ºC, conforme previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) e sem previsão de chuvas.
Em Bonito hoje amanheceu com mínima de 21ºC e máxima que chega a 40ºC, sem previsão de chuvas em áreas isoladas.
Miranda tem mínima de 18ºC, também sem chances de chuvas e máxima de 40ºC.
Já em Corumbá, faz 42ºC de máxima, mas a mínima registrada de 23ºC. Também não deve chover na cidade.
