"Me fingi de morta para sobreviver", diz idosa

Foi identificada a vítima do grave crime ocorrido na madrugada deste sábado, 20, no bairro Nova Aquidauana. Juvencia Pacheco da Silva, de 79 anos, foi socorrida em estado grave após ser esfaqueada durante um roubo em sua residência. Além dos diversos golpes de faca, a vítima sofreu ferimentos como fratura no braço, golpe de faca na traqueia e, além disso, teve a casa incendiada pelo criminoso, que fugiu logo em seguida.

De acordo com informações dos vizinhos da vítima, ela residia sozinha há muitos anos e era muito querida por todos. Eles ainda relataram ao O Pantaneiro que a vítima já havia sido furtada pelo principal suspeito do crime algumas outras vezes, mas nunca quis prestar queixa à Polícia.

O próprio vizinho é o principal suspeito do crime. Segundo informações preliminares, ele é conhecido por ser usuário de drogas e teria agido com extrema violência durante o assalto.

A vítima informou que conseguiu sobreviver ao fingir estar morta durante o ataque, estratégia que possivelmente salvou sua vida diante da brutalidade do agressor. Ela está internada no Hospital Regional de Aquidauana e deve passar por cirurgia nas próximas horas.