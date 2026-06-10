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Investimentos

MEC inaugura novas instalações acadêmicas destinadas a estudantes indígenas da UFMS em Aquidauana

Ministro da Educação, Leonardo Barchini, estará presente em Campo Grande para cerimônia de inauguração das novas estruturas na capital e no interior

Anibal Placêncio

Publicado em 10/06/2026 às 08:08

Atualizado em 10/06/2026 às 08:10

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O ministro da Educação, Leonardo Barchini, cumpre agenda nesta quarta-feira em MS / Fábio Nakakura/MEC

Estudantes indígenas da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) em Aquidauana passarão a contar com uma série de novas estruturas acadêmicas, que terão entrega oficial nesta quarta-feira (10), em cerimônia promovida pelo MEC (Ministério da Educação). Entre os espaços estão o Alojamento Indígena (primeira etapa), laboratório de informática, LabCrie Indígena, Sala Verde Indígena, Copa Acadêmica, brinquedoteca e sala de lactantes.

As novas instalações foram planejadas para fortalecer as políticas de acesso, permanência e inclusão dos acadêmicos indígenas no ensino superior. A iniciativa integra as ações desenvolvidas pela UFMS para ampliar o suporte aos estudantes das aldeias da região, que representam uma parcela significativa da comunidade universitária aquidauanense.

Apesar dos investimentos contemplarem diretamente o campus de Aquidauana, a solenidade oficial ocorrerá em Campo Grande, às 10h30 (horário de MS), com a presença do ministro da Educação, Leonardo Barchini, e de autoridades acadêmicas e políticas.

A agenda também marca a inauguração do novo Centro de Convivência e Empreendedorismo Estudantil da UFMS, instalado na área do antigo Autocine da capital sul-mato-grossense. O local passou por ampla revitalização e recebeu investimentos de aproximadamente R$ 6,6 milhões, preservando características históricas do tradicional espaço, mas ganhando nova função voltada à convivência acadêmica, cultura e inovação.

Com cerca de 12,6 mil metros quadrados, o complexo conta com ambientes para coworking, eventos, livraria, refeitório, cozinha experimental, lojas e espaços culturais. A proposta é transformar o local em um ponto permanente de integração entre estudantes, pesquisadores e a comunidade externa.

Durante a cerimônia, também serão assinadas ordens de serviço para novos investimentos na universidade. Entre eles está a expansão do projeto Aldeias Conectadas, que amplia o acesso à internet em comunidades indígenas de Mato Grosso do Sul, além da execução da infraestrutura elétrica do Bloco 4 do Campus de Paranaíba.

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