Mecânico de Aquidauana cai em golpe e perde mais de R$1 mil

Arquivo/ O Pantaneiro

Um mecânico de 28 anos, morador de Aquidauana, foi vítima de um golpe ao tentar comprar peças de motocicleta por meio de um anúncio falso em uma rede social. O registro do caso foi feito na delegacia na última sexta-feira (8).



De acordo com o boletim de ocorrência, o homem viu um anúncio de peças de motocicleta na página do Facebook e entrou em contato pelo WhatsApp com o suposto vendedor. Durante a negociação, o mecânico acertou a compra de um bloco de motor e um TBI para uma motocicleta Honda Titan 160, ao custo de R$1.100,00.



Para finalizar a transação, o comprador recebeu um QR code para pagamento e realizou o PIX para a conta que constava no comprovante através da plataforma Mercado Pago.



A fraude ficou evidente quando, após o pagamento, o mecânico solicitou o código de rastreamento do envio das peças e não recebeu resposta. Ao tentar confirmar a transação com a verdadeira empresa, foi informado de que o número de telefone e a chave PIX utilizados eram falsos.



O caso agora segue registrado para conhecimento e investigação das autoridades, enquanto o mecânico espera providências cabíveis. Esse incidente reforça a importância de verificar cuidadosamente a procedência de anúncios online e a autenticidade dos canais de contato antes de realizar pagamentos, especialmente em compras realizadas pela internet.