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CRIME GRAVE

Mecânico é preso em Aquidauana por estupro de vulnerável

Mãe da adolescente seria conivente com a situação e suspeita de entrega da menor por entorpecentes

Redação

Publicado em 04/05/2026 às 16:49

Atualizado em 04/05/2026 às 20:51

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Um mecânico de 42 anos foi preso na madrugada desta segunda-feira (04) em Aquidauana pela Força Tática da Polícia Militar suspeito de envolvimento em crime de estupro de vulnerável.

De acordo com informações oficiais, além do mecânico de 42 anos, a mãe da adolescente, de 41 anos, também foi detida. Ambos foram autuados em flagrante pelo crime previsto no artigo 218-B do Código Penal, que trata do favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança, adolescente ou pessoa vulnerável.

A investigação teve início com o recebimento de denúncia envolvendo uma grave violação de direitos da adolescente após vizinhos terem ouvido gritos e choro no fundo da oficina mecânica, localizada no Bairro Guanandy, em Aquidauana. A Força Tática compareceu ao local e presenciou o flagrante.

Diante das informações de que a mãe seria ciente da situação e ainda suspeita de entrega da menor por drogas, os envolvidos foram localizados e conduzidos à delegacia durante a madrugada para serem adotadas as providências legais cabíveis e formalizada a prisão em flagrante.

Durante os procedimentos de Polícia Judiciária, foram requisitados exames periciais, incluindo exame de sexologia forense e de lesões corporais, além de outras diligências que seguem em andamento para o completo esclarecimento dos fatos para a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da 1ª Delegacia de Polícia do município.

Em razão da natureza da ocorrência, não serão divulgadas informações que possam identificar a vítima, preservando sua integridade e evitando sua exposição a novas situações de vulnerabilidade.

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