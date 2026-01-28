Acessibilidade

28 de Janeiro de 2026 • 15:30

Buscar

Últimas notícias
X
MPMS

Mediação assegura funcionamento da escola na Aldeia Limão Verde

Atuação do MPMS assegurou continuidade das atividades escolares e preserva direito à educação

Da redação

Publicado em 28/01/2026 às 10:53

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação/ MPMS

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) ajudou a resolver um impasse envolvendo a direção da Escola Municipal Indígena Mbo’erenda Tupã’i Nandeva, localizada na Aldeia Limão Verde, no município de Amambai. A atuação teve como objetivo garantir que as aulas continuem normalmente e que os alunos não sejam prejudicados.

A situação começou quando a Secretaria Municipal de Educação (Semed) pediu apoio do MPMS para intermediar o diálogo entre a Prefeitura, a comunidade indígena e os gestores da escola. Isso porque a liderança da aldeia manifestou o desejo de mudar a direção da unidade escolar.

Durante o mês de janeiro, foram realizadas várias reuniões com a participação da Prefeitura, da Semed, da Funai, da liderança indígena e da comunidade escolar. Nessas conversas, todos puderam falar e apresentar seus pontos de vista.

O MPMS conduziu o processo de forma aberta e respeitosa, buscando ouvir todas as partes. Mesmo com opiniões diferentes no início, foi possível chegar a um acordo que garantiu a continuidade das atividades escolares, sem prejuízo ao calendário letivo e ao atendimento dos estudantes.

Segundo o promotor de Justiça Thiago Barbosa da Silva, a mediação teve como foco principal proteger o direito à educação. “A mediação busca preservar o direito à educação e a gestão democrática, evitando problemas na organização da escola e no aprendizado dos alunos”, afirmou.

Com o diálogo, ficou decidido que a direção da escola será substituída, conforme solicitado pela liderança indígena. A liderança também ficou responsável por cuidar da convivência pacífica da comunidade, garantindo que as atividades escolares sigam normalmente.

Também foram definidas as datas de retorno das atividades para o ano letivo de 2026. O corpo administrativo e a gestão escolar retornam no dia 5 de janeiro de 2026. Os coordenadores voltam no dia 26 de janeiro, e os professores iniciam as atividades no dia 2 de fevereiro.

Ao final do processo, a Secretaria Municipal de Educação e a liderança indígena da Aldeia Limão Verde assumiram o compromisso de manter mais diálogo sobre as decisões da escola, ouvindo a comunidade e buscando sempre a convivência harmoniosa e a participação de todos.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• MPMS apura queimada e abertura irregular de 1,4 km de drenos em área rural de Bonito

• Inscrições para estágio e residência no MPMS seguem abertas até 9 de fevereiro

• Inquérito civil do MPMS apura queimada ilegal em mais de 2,2 mil hectares de fazenda em Corumbá

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:


🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Manutenção

Equipe da prefeitura atua na retirada de árvores caídas por temporal na MS-450

Educação

Matrícula de convocados em 2ª chamada do IFMS começa nesta terça-feira

Meteorologia

Tempo fecha em Aquidauana e Anastácio e anuncia possível chuva

Ventos fortes assustaram os moradores e previsão indica chuva nos próximos dias

Risco

Corpo de Bombeiros alerta sobre aumento de ataques de abelhas e orienta população

Publicidade

Governança

Aquidauana lança Plano de Desenvolvimento Municipal no dia 4 de fevereiro

ÚLTIMAS

Atenção

Aquidauana divulga gabarito preliminar de processo seletivo da Educação

As provas foram aplicadas no domingo (25) e integram o certame que prevê contratações temporárias ao longo de 2026

Oportunidade

LuizHidro abre vaga para Auxiliar de Estoque em Aquidauana

A oportunidade é destinada a candidatos do sexo masculino

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo