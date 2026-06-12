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Médico Anderson Villalba morre no dia do aniversário e gera comoção em Aquidauana e Anastácio

Bastante querido na região, ele estava completando 47 anos e não resistiu a um infarto

Anibal Placêncio

Publicado em 12/06/2026 às 15:17

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Médico Anderson Villalba completava 47 anos nesta sexta-feira / Reprodução/Cedida ao O Pantaneiro pela família

A morte do médico Anderson Villalba causou grande comoção entre familiares, amigos e moradores de Aquidauana e Anastácio. Bastante querido na região, o profissional não resistiu após sofrer um infarto, ocorrido na manhã desta sexta-feira (12), justamente na data em que completava 47 anos.

Segundo informações repassadas pelo pai, Santos "do frete", Anderson estava, atualmente, atuando clinicamente no Paraguai.

Conhecido pela aplicação nos estudos e paixão pela profissão, o médico deixa esposa e três filhos - sendo que a mais velha reside nos Estados Unidos. Pelas redes sociais, já são dezenas de mensagens de pesar pela morte tão repentina e precoce do profissional.

O Pantaneiro apurou que o velório de Anderson está previsto para ocorrer a partir das 18h, na capela da Pax Universal de Aquidauana, no bairro Alto.

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