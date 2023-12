Médico lista cuidados para manter a saúde no verão

O médico oficial do Exército José Luís Quelho Filho, de Aquidauana, lista sugestões para a população atravessar a onda de calor neste verão. O profissional de saúde listou alguns fatores que não podem deixar de receber atenção:

* Hidratação: O aumento da ingestão hídrica e da atenção a essa prática é fundamental para manter a homeostase corporal e a fisiologia adequada do organismo.

* Prática de atividade física: Deve-se realizar preferencialmente nos horários de temperaturas amenas ou em ambientes climatizados.

* Roupas: Dar preferência ao uso de roupas mais leves e claras para que contribuam com a troca de calor e transpiração. Para os que trabalham diariamente com grande exposição solar é importante o uso de chapéus e óculos escuros, a fim de proteção contra complicações.

* Uso de Fator de proteção: Em caso de exposição solar prolongada, sempre utilizar fatores de proteção de qualidade, principalmente em áreas mais expostas ao sol, como por exemplo a face.

* Bebidas alcoólicas: Evitar o consumo de bebidas alcoólicas e o excesso de cafeína, os quais podem contribuir com a desidratação.

* Alimentação: Manter uma dieta equilibrada com foco em alimentos naturais e nutritivos, como frutas, verduras e legumes.

* Habitação: Manter o ambiente refrigerado, preferencialmente pelo uso de ares-condicionados e ventiladores no domicílio”.